En vellykket bergingsaksjon

Tekst, foto og video: John J. Storholt

Før de kunne starte tauingen måtte strøsanden fjernes fra tanken i bilen. Det ble gjort med muskelkraft og spade.

I løpet av natta har Rindal maskin vært på stedet med gravemaskin og lastebil og fjernet forurenset masse etter diesellekkasje fra brøytebilen.

Rindal kommune sitt drikkevannsanlegg ligger ved elva et stykke nedenfor ulykkesstedet. Avdelingsleder VAFR Nils Ole Evjen forteller at anlegget ble stoppet i natt, for sikkerhets skyld. Han har vært i kontakt med eksperter på området, og alle anbefalte tiltak er utført. Det er derfor ingen grunn til bekymring for kvaliteten på drikkevannet.