En unik håndballopplevelse

Bildet over: Noen av guttene på Surnadal G13 poserer sammen med EM-maskoten: Erik Lediard (f.v), Andreas Fjærvik, Øystein Lysø, Birk Øie Berntsen, Peter Vattøy Solli, Jørgen Lundemo Solli, Birk Bæverfjord og Lars Peder Solli.

Sportslig leder i Surnadal IL håndball, Roar Bævre, forteller at klubben var raskt ute med å melde seg på når invitasjonen kom i fjor vår. Det resulterte i at alle lagene de meldte på fikk plass i cupen.

- Vi meldte oss på Euro Youth Camp med det samme påmeldingen åpnet. Et Europamesterskap så nær oss er en unik mulighet vi ikke kunne gå glipp av, og dette ville vi at lag og spillere skulle få oppleve. Vi var heldige som fikk plass - det er ikke mange lag i hver årsklasse, sier Bævre.

Surnadal stiller med lag i klassen for J12, J13 og G13. I tillegg deltar samarbeidslaget Surnadal/Rindal i klassen for J16 år. Lagene får møte lag de aldri før har møtt; fra Alta i nord til Oslo i sør.

Alle spillerne som deltar i Euro Youth Camp får se fire EM-kamper - inkludert storkampen Norge - Frankrike søndag kveld. I tillegg får lagene spille tre kamper i vennecupen. Turneringa har en sosial profil, som betyr at det blir spilt kamper uten noen form for sluttspill. Det sosiale står i fokus også utenfor banen, og spillerne skal tilbringe hele helgen sammen i Trondheim.



- Forventningene til helga er at alle koser seg med EM-kampene vi skal se, og tar med seg opplevelsen som motivasjon til å satse videre med håndball. I vennecupen er det aller viktigste å ha det gøy, og bruke det som trening til seriekampene. Vi skal kose oss, skape gode opplevelser og ble kjent med nye lag og spillere, sier Bævre.

J16 møter Charlottenlund, Mosjøen og Son. Se resultatene her.

J12 møter Askøy 2, Sørlia/Egge og Utleira. Se resultatene her.

J13 møter Aksla, Skodje og Varden Meråker. Se resultatene her.

G13 møter Aksla/Rollon, Alta og Spjelkavik. Se resultatene her.



Surnadal G13: Bakerst fra venstre: Lars Peder Solli. Sondre Andersen, Erik Lediard, Birk Bæverfjord, Adrian Bjørseth Svensli, Marius Fjærvik, Andreas Fjærvik, Jørgen Lundemo Solli og Tor Helge Solli. Foran fra venstre: Peter Vattøy Solli, Birk Øie Berntsen, Jostein Reiten og Øystein Lysø.



Surnadal J13 kunne juble etter seier. Bakerst fra venstre: Synne Kvendset Fiske, Synne Lie-Fjeldvær, Ida Mo, Elisabeth Roaldset, Ea Holten, Iselin Henden Dalsegg, Hedda Forslund og Edel Therese Karlsen. Foran fra venstre: Eiri Blekken, Heidi Fiske og Maren Mikkelsen Karlsen.



Spillere fra Surnadal J13 sammen med EM-maskoten i Trondheim Spektrum. Fra venstre: Ea Holten, Ida Mo, Edel Therese Karlsen, Synne Fjeldvær-Lie, Hedda Forslund, Synne Kvendset Fiske, Heidi Fiske, Maren Mikkelsen Karlsen og Iselin Henden Dalsegg.



J12 klare for EM-kamp. Bakerst fra venstre Amalie Larsen, Live Aakvik, Ane Moen Fiske, Isa Mossing, Tone Langli, Emma Therese Hyldbakk og Gine Sæterbø. Foran fra venstre: Ingrid Brekke, Tina Sæterbø, June Ranes og Eline Østbø.



Blide jenter på J16 Surnadal/Rindal. Fra venstre: Emilie Brøske Rønning, Mina Halgunset, Hanne Dønnem, Maja Reitan og Ingrun Ranes



J16 Surnadfal/Rindal jublet etter seier i første kamp. Bakerst fra venstre: Emilie Brøske Rønning, Maja Reitan, Nora Bolme Fjerstad og Sara Moen. Foran far venstre: Sofie Solli Jacobsen, Lene Sofie Sveen, Hanne Dønnem og Mina Halgunset.



Emilie Brøske Rønning var heldig og vant 1 kilo smågodt i Fanzone i Trondheim Spektrum



Anne Mette Laksøyen og Marte Øie var på plass under Norges åponingskamp fredag kveld



Surnadalinger på plass i Trondheim Spektrum for å se storkampen Spania - Tyskland