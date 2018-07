En uke til total måneformørkelse!

La oss begynne med planetene. Fra det blir mørkere på himmelen fra rundt kl. 23 blir kjempeplaneten Jupiter synlig i sørvest, mens Venus blir synlig lavt i vest. Fredag kveld vil Jupiter /stå like nede til venstre for Månen og danne en flott og iøynefallende samstilling! I sør blir også ringplaneten Saturn synlig, om enn noe mindre lyssterk enn Jupiter og Venus. Rundt midnatt kommer også Mars til syne i sør-sørøst, til venstre for Saturn. På Mars herjer for tiden en global støvstorm som gjør at Mars har en tydelig gulaktig farge, og i slutten av måneden vil Mars være nærmere Jorden enn på 15 år, noe som vil gjøre den til et spektakulært skue på sørhimmelen sammen med den formørkede fullmånen rundt kl. 23 fredag 27. juli!



Månen var «ny» for en uke siden, det vil si at den ikke har vært synlig fordi den har befunnet seg mellom oss og Solen slik at sollyset ikke skinner på den delen av Månens overflate som vender mot oss. Fordi den har vært ny har vi kun sett en tynn sigd på høyre siden av Månen, men denne har nå vokst til å dekke halve Månen, og vil fortsette å vokse frem til den blir full 27. juli og i tillegg blir formørket! Denne dagen vil nemlig Månen bevege seg inn i skyggen fra Jorden og bli totalt formørket. Når du ser Månen stige opp over horisonten litt før kl. 22 fredag 27. juli vil den allerede være formørket, og hoveddelen (totaliteten) av formørkelsen varer rekordlenge, hele 1 time og 43 minutter!



Den 11. august er det derimot Månen som plasserer seg mellom oss og Solen og vi får oppleve en solformørkelse på formiddagen. Dersom du befant deg på Månen denne formiddagen ville du ha sett en del av Jorden bli formørket – altså en «jordformørkelse».



Og mens vi venter på å oppleve både måneformørkelse 27. juli og solformørkelse 11. august, kan det absolutt være verdt å skue opp for å få med seg flere kjente og lyssterke stjerner! På østhimmelen, bare 25 lysår unna Jorden, finner du se stjernen Vega. For oss ser Vega dobbelt så lyssterk ut som Altair og mer enn tre ganger så lyssterk som Deneb, men det er bare for våre øyne, den virkelige lysstyrken forteller nemlig at Vega er helt 40 ganger mer lyssterk enn vår egen sol!



Høyt på sørhimmelen finner du Deneb, en hvit stjerne i stjernebildet Svanen, og i sørøst Altair – en gulhvit stjerne i stjernebildet Ørnen og som befinner seg 16,7 lysår unna.



I vest-sørvest ser du lett stjernen Arcturus – en 7,1 milliarder år gammel rød kjempe som har brukt opp hydrogenet i kjernen. Arcturus er den mest lyssterke stjernen i stjernebildet Boötes, den fjerde mest lyssterke stjernen på nattehimmelen og den mest lyssterke på den nordlige himmelhalvkule. Den befinner seg forholdsvis nær Jorden, bare 37 lysår unna – et steinkast i kosmisk sammenheng.



Til høyre for Jupiter finner du stjernen Spica, men den er i grenseland til å være synlig siden den for tiden står ganske lavt i horisonten.



Sommernettene er også tiden for lysende nattskyer! Fenomenet kan bare observeres fra områder mellom 45 og 80 grader nord, i skumringslys og kun om sommeren. Skyene befinner seg i et tynt sjikt omtrent 82 kilometer over bakken, nær ytterkanten av atmosfæren. De fleste vanlige skyer ligger til sammenligning lavere enn 12 kilometer.



Og som om ikke dette er nok, 11–12. august inntrer årets flotteste meteorsverm, Pleiadene, med opptil 100–120 stjerneskudd i timen!



Se også http://www.astroevents.no/stjerneplanetshow.html for mer informasjon.



Stjerner og planeter slik de kkunne sees fra Oslo-området i 23-tiden fredag kveld. Lavt mot vest finner vi Venus, og dersom luften er klar kan det også bli mulig å få øye på stjernen Spica.

Illustrasjon: Sannes & Ødegaard





Stjerner og planeter slik de kunne sees fra Oslo-området ved midnatt fredag kveld. Illustrasjon: Sannes & Ødegaard



Bildet er tatt av Hubbleteleskopet og viser en voldsom støvstorm på Mars i 2001 hvor hele planeten var innhyllet i en global storm (høyre bilde).

Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS



Fantastisk flott og rødaktig halvmåne rett før nedgang torsdag kveld. Foto: Anne Mette Sannes



Vennlig hilsen

Anne Mette Sannes, Science fiction-forfatter og vitenskapsformidler og Knut Jørgen Røed Ødegaard, Astrofysiker (Foto: Privat)