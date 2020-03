En stor takk til næringslivet!

Vi har fått masker fra Bergmoen og Bygger'n, samt at Coop Rindal har solgt oss hele lageret sitt. Midt-Norge Autolakk ved Lars Ole Heggem gjør en stor innsats med å få inn mer til Rindal. Dugnadsinnsatsen i bygda er stor, for at vi sammen skal komme oss gjennom denne krevende tiden.

Tusen takk!

Helse- og omsorgstjenesten