En stor innsats av dugnadsgjengen

I kaffepausen mandag fikk dugnadsfolket besøk av ordfører Ola T Heggem og Bård Magne Sande i Rindal kommune. De hadde med noe godt til kaffen, som en liten oppmerksomhet for å vise at den frivillige innsatsen blir satt pris på.



Krevende arbeid, men godt arbeidsmiljø

Vedlikehold av kirkene er egentlig et offentlig ansvar, forklarer Bård Magne Sande i avdeling for FDV Bygg i kommunen.

Det har blitt bevilget penger til maling og vedlikehold av kirka over kommunebudsjettet, men man så at pengene ikke ville rekke langt hvis man måtte legge hele jobben ut på anbud.



Løsningen ble å leie inn profesjonelle til de mest krevende partiene, som maling av tårn og spisser, samt vedlikehold av de gamle vinduene. Resten av jobben blir gjennomført på dugnad.

Trollheimsporten skrev dette om dugnadsarbeidet i juni i år.

Maling av et kirkebygg er ekstra krevende, med mange vinduer og staffasje, og det må gjøres ordentlig.

- Dugnadsgjengen har en primus motor i Johan Helgetun. Han legger sjela si i dette, både faglig og miljømessig, sier Bård Magne Sande.

- De har lyktes med å få til et god dugnadsmiljø, der folk trives. De tar seg også tid til å ordne med servering på dugnadene. Da blir det sosialt og trivelig. Det er en vin-vinn-situasjon, legger han til.



Fikk gjort jobben grundig med en gang

- De aller fleste i Rindal har et forhold til kirka. Det merket vi godt etter at kirka ble ramma av lynnedslag for fem år siden. Folk verdsetter at kirka blir godt tatt vare på, påpeker Sande.

Det må nevnes at Johan Helgetun gjorde en helt formidabel innsats etter brannen i kirketårnet høsten 2014.

- Han fikk med seg fagfolk, og fikk avdekket skader på bygget som kanskje ellers ikke hadde blitt oppdaget før mye senere, forklarer Bård Magne Sande.

Det viste seg at kirkebygget hadde mye større skader etter brannen enn man først trodde. Johan Helgetun var den som satte seg inn i alt og tegnet opp alle detaljer, slik at han fikk overbevist forsikringsselskap og takstmenn om at kirka måtte renoveres på en ordentlig måte, i henhold til de gamle byggetradisjonene. Renoveringen ble derfor utført etter gammel byggeskikk, og med riktige bygningsmaterialer.

- Vi har jo et ansvar for å føre de gamle byggetradisjonene videre. Jobben ble gjort skikkelig og grundig med en gang, takket være Johan, sier Sande.

Han innser at dagens lille oppmerksomhet til dugnadsgjengen ikke på noen måte står i forhold til innsatsen de har lagt ned. Men det er vel tanken bak som teller mest i en slik sammenheng.

- Vi er glade for at vi fikk tatt turen innom.



Bildet: Fra venstre rundt bordet Jon Flåtten, Arvid Koksæter, Johan Helgetun, Bjarne Nordlund, Ole Trygve Foseide, Karstein Todal, Ola T Heggem (på besøk), Thor Bye, Einar Lillegård og Ola Sæther. (Foto: Bård Magne Sande).

Disse var til stede denne dagen, men det er også flere som har deltatt like mye i dugnadsarbeidet de to siste åra.