En spesiell steinvarde

Jeg har lurt på om det kan ha vært et trigometrisk punkt som ble brukt som grunnlag for oppmåling før i tida. På Sissihøa i Oppdal er det nemlig et slikt målepunkt, en steinvarde, som nå er fredet.



Derfor kontaktet jeg Asbjørn Stenberg, som er fagmann på dette feltet. Han kunne fortelle at varden på Torhøtta er et trikantpunkt som er blitt brukt til kartlegging da man brukte vinkelmåling for å bestemme koordinatene. Vardene var gode siktepunkter som kunne sees på lang avstand. Steinvarden på Torhøtta har punktnummer F25T0162 og punktnavn TOREHETTA.





Det hadde kanskje vært en idé å sette opp ei lita infotavle ved denne helt spesielle varden. Noen som føler seg kallet? Varden er jo egentlig en severdighet og et kulturminne fra vår nære fortid. Jeg kjenner ikke til om det er flere slike varder i Rindal.



Tekst og foto: Harald Egil Folden