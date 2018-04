En sekstiåring i god form

Bildet over: Alltid energiske Sander van der Loo med Surnadal skolekorps i bakgrunnen.

Kveldens konferansierer var to av skolekorpsets ungdommer, Karianne Holten og Ola Nordvik, og de lovde at selv om korpset nådde pensjonsalder om to år, skulle de holde det gående mye lengre enn det!

Skolekorpset viser at de er i god form til de i sommer reiser til Danmark sammen med Halsa og Valsøyfjord skolekorps, som også deltok på torsdagens konsert. Surnadal skolekorps spilte klassikere som Highland Cathedral, Stand by me, og Pirates of the Caribbean. Drillgruppa var også med og viste sine kunster. Halsa og Valsøyfjord spilte ett nummer alene, mens de sammen med Surnadal skolekorps spilte blant annet Sommartider.

- Denne låten skal vi erobre Danmark med i sommer, erklærte dirigent for begge korpsene, Sander van der Loo.

Mo skulekorps var med på å feire jubilanten denne kvelden, og kunne fortelle at de til sommeren skal feire jubileum selv. Sammen med sin dirigent Erik Moen bydde de på alt fra klassisk til en feiende marsj.

Også Surnadal Hornmusikk hadde tatt turen til Storstuå for å være med på feiringen, og under Einar Sødergrens stødige ledelse fikk vi høre et korps i storform. De startet med nederlandsk musikk til ære for Sander van der Loo, og fortsatte med Die Moldau av Smetana. Moldau er Tsjekkias lengste elv, og Surnadal hornmusikk tok oss med på en elegant reise gjennom Tsjekkia. De spilte også tittellåta fra Game of Thrones, og avsluttet med en fengende samba.



Drillerne i Surnadal skolekorps.



Litt venting må man regne med under en slik storstilt konsert!



Sangsolistene Ellen Svendsen Fiske og Mikaela Sveen Hjertø framførte Stand by me sammen med Surnadal skolekorps.



Både fra Mo skulekorps, Halsa og Valsøyfjord skolekorps, og Surnadal hornmusikk fikk jubilanten tilskudd til reisekassen som de kan bruke på Danmarksturen i sommer. Her får de gaven sin fra Mo skulekorps.



Deler av Halsa og Valsøyfjord skolekorps.



Mo skulekorps.



Surnadal skolekorps er her sammenslått med Halsa og Valsøyfjord skolekorps.



Surnadal hornmusikk.