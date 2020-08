En sangfull kveld ved fjorden

Alle smittevernsregler var godt ivaretatt og folk koste seg gjennom de to og en halv timene som allsongen varte, avbrutt av en god kaffepause midt på.

Det var Bøfjorden Samvirkelag og Buakokkå som stod som ansvarlig for arrangementet, og May Iren Dønheim Hovde var på plass halvannen time før konserten startet og serverte grillmat. Noe som ble veldig godt mottatt, og det var stor etterspørsel etter maten, kunne Hovde fortelle.

Sammen med musikerne Per Jarle Riksheim, Tore Settemsdal og Lars Settemsdal satte Gjertrud, Tanja og Bodil publikum i god stemning, og de leverte et allsidig og kjært utvalg av kjente sanger. Her kan nevnes " En solskinnsdag", " Vinsjan på kaia","Finast eg veit" og både en Beatles-medley og en Jahn Teigen medley. Sang og musikk var veldig fint levert, gjennom god og trygg framføring og fine prestasjoner. Samtidig var det også betydningsfullt at Øyvind Weiseth, som var lydmann, leverte god lyd.

Lars Jarles & the Big Mamas, hadde også flere fine sanger å by på, og det svingte godt av blant annet Bøverdalsrock, da de dro igang den. Ellers fikk vi også høre "Breaking up is hard to do", "Elisabeth og Elinborg" og " Det beste i livet". En flink gjeng med stor sangglede!

Solvår Rosvoll Bøe på ti år, sang "Sommer og Skolefri" og hun hadde med seg danserne Vår Heggem, Mathilde Garthe og Ingrid Aasbø, alle nesten ni, som gjennomførte en fin dans til sangen. Ingrid, Mathilde og Vår sang "Idas Sommervise" og alle fire sang "Sommerøya". Det var fint framført, og det er ihvertfall ingen grunn til å bekymre seg for rekrutteringen for hverken sang eller dans i Bøfjorden.

Et meget hyggelig og fint innslag var også Alfred og Oskar Larsen. Alfred husker vi jo igjen fra Melodi Grand Prix junior, der han var finalist i 2019 med sangen "Du e så fin". Alfred på 14 år, hadde i kveld med seg broren Oskar, 16 år, på gitar. Først framførte de Sondre Justad sin "Gjør det igjen", etterpå fikk vi høre "Tore Tang", og til slutt avsluttet de med "En farfar i livet" der far Steinar Larsen var med på trekkspill.

Konfransierere for kvelden var Hildegunn Bøe og Ove Åge Grimsmo. De to hadde flere humoristiske innslag, og hadde valgt å presentere kveldens orkester gjennom en sang. Dessuten mente en gravid Hildegunn at når hun og Ove Åge ble forespurt om å gjøre denne jobben, så hadde arrangørene helt klart i tankene å kopiere programlederne i Allsang på grensen. -Hun selv som Staysman og Ove Åge som Katrine Moholt, kunngjorde hun!



Kveldens konfransierere var Ove Åge Grimsmo og Hildegunn Bøe. Her minner Hildegunn på at det er viktig å sprite henden jevnlig - men husk, den er kun til utvortes bruk, påpekte hun.



Åpningssang. Tanja Heggem, Ove Åge Grimsmo, Hildegunn Bøe og Gjertrud Heggem.



Disse tre altså! Ikke bare arrangerer de Allsang på Nordstrand, de gjennomfører til fulle. Bodil Kvam Aasbø, Tanja Heggem og Gjertrud Heggem.



Og det gjorde jammen denne gjengen også! Lars Jarles & the Big Mamas.

Bodil ved tangentene, Per Jarle Riksheim på gitar og Lars Settemsdal på bass.



Alfred og Oskar. Et veldig hyggelig og fint møte med to veldig flinke gutter.



Far, Steinar Larsen spiller trekkspill når de fremfører "En farfar i livet".



Solvår synger, mens Ingrid, Vår og Mathilde danser til. Disse jentene vil vi nok få se og høre mere til.



Her fremfører jentene en fin versjon av "Sommerøya"



Et stødig band i Per Jarle Riksheim,gitar, Lars Settemsdal, bass og Tore Settemsdal på slagverk.



Ingrid, Vår og Mathilde.



Fin musikk inspirerer til dans og gøy.



For de som ikke kom seg helt inn til land med båten, var det frakt med gummibåt.



Søstrene Tanja og Gjertrud var godt samstemte i fremføringene sine.



Lydmann Øyvind Weiseth sørget for god lyd på arrangementet.

Publikum sang og koste seg.





Gjertrud hadde en meget ivrig Fan i publikummet.



Under "Bøverdalsrock" ble det god trøkk og god stemning, og Bodil og Ove Åge tok seg en svingom.



Disse to damene tok seg også en tur innom Allsang på Nordstrand. Ove Åge Grimsmo og Hildegunn Bøe.

Geir og Mariel sørget for god mat til alle. Det var travelt rundt grillen i perioder.

Denne karen kom helt fra Grünerløkka i Oslo, men kom for sent til allsongen. Likevel delte han ut både blomster og godis til aktørene.



Felles avslutning hører med.



Bodil, Gjertrud og Tanja kan puste lettet ut etter en vellykket kveld. Regnet holdt seg vekk, folk strømmet til, og de storkoste seg!

Vel blåst damer! Gratulerer!