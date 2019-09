En ny kjøpesenterkjede ser dagens lys

Dette skriver Alti Forvaltning AS i en pressemelding mandag.



Kristiansund først ute

I forbindelse med utbygging og nyåpning på Futura i Kristiansund, «tyvstartet» begge sentrene der i byen og tok i bruk navnene Alti Futura og Alti Storkaia tidligere i måneden. Der er skilt og ny profil tatt i bruk, men de blir selvsagt også med på navnefesten nå.

Navnet med alt i

Alti er en kombinasjon av flere ord, som har flere betydninger: Du kan lese det som «alltid» eller «Alt i». Med Alti uttrykker vi at vi vil være tilstede for deg som kunde, og vi har ambisjoner om å samle mye på ett sted for deg.

- Vi samler oss under et felles merkenavn for å stå sterkere og ha en tydelig profil i markedet, sier adm. dir. Lars Ove Løseth i Alti Forvaltning AS. Han sier videre at navnet henspiller til «alt» vi ønsker å fylle kjøpesentrene med, av handleopplevelser og tjenester.



Lars Ove Løseth



Med tro på lokal handel

- I en tid med store endringer i handlemønsteret, må vi være på hugget og tilby kundene det de ønsker å finne innenfor våre kjøpesentervegger. Det vil delvis være andre varer og tjenester enn det vi har hatt i sentrene før. Kundene våre er opptatt av lokal handel og ser hvor viktig det er for lokalsamfunnet. Fagkunnskap og menneskelig kontakt mellom kunde og selger går ikke av moten. I tillegg har vi i Norge et klima som tilsier at senterhandel er praktisk og rasjonelt.

Netthandel og fysisk handel blir mer og mer integrert, det ene utelukker ikke det andre. Samspillet mellom det fysiske og digitale skaper enkle og gode kundeopplevelser. Jeg har god tro på sentrene i framtida, hvis vi er flinke til å utvikle oss og tenke nytt. Og det skal vi klare!, sier en optimistisk Lars Ove Løseth.

Med sine 27 år er det nå han som sitter i lederstolen i selskapet etter sin far Lars, som grunnla det. Sammen med dyktige medarbeidere rundt om i hele landet fører han stolte handels- og kjøpesentertradisjoner videre.



Fakta om kjøpesentrene i Alti Forvaltning AS

- Totalt antall kvm for sentrene: 350 000 kvm

- Antall besøkende årlig, samlet: ca. 25 mill.

- Forventet omsetning 2019, totalt: 8,8 mrd.



Omprofilering til Alti vil i første omgang gjelde for disse 15 sentrene:

Alti Arendal

Alti Brotorvet

Alti Futura

Alti Førde

Alti Harebakken

Alti Kragerø

Alti Mandal

Alti Nordfjord

Alti Rauma

Alti Storkaia

Alti Sunndal

Alti Surnadal

Alti Svolvær

Alti Tynset

Alti Ørsta



Noen funfacts:

- Å skape seg en ny profil og identitet, krever sitt, blant annet:

- Ca. 50 nye Alti-skilt til sentrene = ca. 1,5 tonn skilt!

- Nye hjemmesider, med info om 700 butikker og mye mer er på plass

- Nytt gavekort – ALTiETT – er lansert

- 100 Alti-flagg vaier i vinden og 400 Alti-bannere pynter i sentrene

- 30 «jungeldyr» er innkjøpt – nå skal det bli grønn moro og jungelstemning for de små!



Noe for alle – alt for noen

Sentrene er arenaer for handleopplevelser, tjenester og møter mellom mennesker. Gjennom dette vil vi også skape verdier og muligheter lokalt.

Alti er åpen for alle, enten du er en kunde, leietaker, oppdragsgiver eller samarbeidspartner, eller en som bare vil innom for avkobling og ha et sted å være.



Bakgrunnen for navnebytte

Bakgrunnen for at flere av sentrene som tidligere het Amfi nå går over til ny profil, er at Alti Forvaltning AS har tatt over forvaltning/eierskap av disse sentrene i løpet av 2018/2019.

Alti Forvaltning AS er engasjert i 20 kjøpesentre i Norge, derav 2 utviklingsprosjekter. Alti forvalter sentre både for egne og andre eiere, og er også engasjert i annen type handelseiendom, kontorer og boliger.

Alti Forvaltning AS eies av LL Holding AS (80 %) og Sørco AS (20 %) og har hovedkontor i Surnadal på Nordmøre. I tillegg har Alti kontorer i Arendal, Oslo og Ålesund.

Foto: Nathan Lediard