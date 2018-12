En kreativ pensjonist

Tekst, foto og video: John J. Storholt

Olav Meås er en kreativ mann. For 20 år siden deltok han på et laftekurs i Rindal, og så starta han Stuppelvik handlaft.

Han utvidet maskinparken etter egen oppfinnsomhet. Han bygde seg en moderne høvel som letta arbeidet, dermed gikk bygginga av hytter og hus gikk fortere.



Denne lafthøvelen har Olav Meås bygd selv.



Han har også utvikla et dataprogram for prising av tømmer, for dem som driv innen lafting. En kunstner innen teknologi, men han har glemt en ting og det var at han er pensjonist.

Olav Meås dreiv anleggsbygg før han starta med lafte-firma

- Dette med lafting var en fortsettelse av det jeg drev med før, sett opp fjøs og siloer, og så ble det til at jeg gikk over til hus og hytter av tømmer, sier han.

- Dagene i lafthallen kan bli lange, men jeg er no ikke her hele tida, forteller Meås som ikke har planer om å gi seg enda.

For det meste kjøper han laftstokker av Solem sag, men han er fortsatt å finne i tømmerskogen. For som han sier, skog er det nok av her jeg bor.



Laftehallen i Stuppelvika.



Dronefoto fra Stuppelvika.



Jeg møtte Olav Meås rett før jul, en dag det var veldig kaldt, gradestokken viste minus 15 gr. Gubben bak kamera skalv i kroppen og fotoutstyret skreik av treghet, men for han Olav var dette helt ok.

- En må jobbe så en holder varmen, sier han med et lurt smil.

Rett før jul hadde John Storholt en annen reportasje om Olav Meås og kona Margot, som bor helt på grensa mellom Rindal, Meldal og Orkdal. Det kan du lese om her.