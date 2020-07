En god laksesesesong så langt

Ragnar Mauset forteller at fisket var aller best i starten av sesongen, men det har vært bra hele veien. Hittil er det en større samlet fangst enn det har vært på hele sesongen i enkelte år, og det er fortsatt over en måned igjen av årets sesong.

– Det har vært stabilt bra de siste 4-5 åra, sier Mauset.

I skrivende stund er det registrert 1068 laks på tilsammen 4709 kg på Elveguiden.no, og disse tallene øker stadig.

NRK Møre og Romsdal er på besøk på Tellesbø fiskecamp. Tore Ellingseter lager radioprogram, og prater med Ragnar Mauset, Helge Dahlen og fiskere som bor på campen.



Elin Trondsen, Per Espen Kristiansen og Ragnar Mauset i prat med Tore Ellingseter fra NRK.



Trives på Tellesbø

Ekteparet Elin Trondsen og Per Espen Kristiansen fra Løten har fiska sammen i Surna i mange år. De siste par åra har de vært her i flere uker. De trives godt på Tellesbø fiskecamp. Her er det veldig bra opplegg, og fint å bo, synes de.

De to erfarne fiskerne tror at grunnen til at denne sesongen har vært bra er at det var mye vann i elva i starten av sesongen. Ellers er de opptatt av at flere damer burde prøve seg som fiskere. Det anslås at over 90% av laksefiskere i Norge er menn, og det er jo ingen grunn til at det skal være slik.



Elin Trondsen og Per Espen Kristiansen deler interessen for laksefiske, og tilbringer noen uker i Surna hver sommer.



Mye vann i elva

Ragnar Mauset sier at denne sesongen har vært spesiell, med veldig høg vannføring over tid. Stabilt høy vannføring er ikke en fordel over alt, men på de fleste plassene er det det.

Trollheimen kraftverk slipper igjennom mye vann nå. Det renner over demningen i Gråsjøen, og det slippes vann i både Folda og Rinda, slik at det ikke skal renne over Follsjødemningen også. Fiskerne er ikke helt fornøyd med reguleringen fra kraftverket. Vannstanden kjøres for raskt opp og ned, mener de.



Fisker på Tellesbø



Digitalisert laksefiske

Helge Dahlen jobber for Elveguiden, som er en nettside og app for statisikk og administrasjon av fisket og fiskeelvene.

Elveguiden representerer digitalisering av laksefisket, og fiskerne bruker den mye. Her kan de følge med på det meste, fra minutt til minutt. Alle fiskere registrerer sin fangst her, med mål og vekt og all annen relevant informasjon.

Elveguiden kom i drift i 2018. De har så langt fått med over 50 elver, og det øker stadig. Elveguiden har blitt et viktig hjelpemiddel, som har forenkla drifta av lakseelvene betydelig. Det sparer elveeierlagene for mye arbeid, og det gir svært god oversikt, både for elveeierne og for fiskerne. Mange av fiskerne sjekker Elveguiden flere ganger om dagen.



Lover bra for åra som kommer

De som jobber med Elveguiden er laksefiskere selv, forklarer Helge Dahlen. Han jobber som konsulent, og viser elveeierne hvordan systemet brukes. Selv har han fisket i Surna hvert år siden 1997.

– I år har det vært bra med fisk i alle vektklasser her i Surna. Det tegner bra for framtida. Det er mye feit og fin smålaks, sier han.



Få fiskere ute

Denne onsdagen er ikke den beste dagen for å treffe fiskere ute. Det er regn og høy vannføring i elva, samtidig som det blåser litt. Slik vind er en ulempe, særlig for fluefiskerne, forklarer Ragnar Mauset.



Dette var ikke den beste dagen for å treffe laksefiskere ute.



Statistikk for Surna på Elveguiden finner du via elveeigarlaget si nettside surna.no eller direkte på Elveguiden.no.

Et ferskt bidrag til statistikken på Elveguiden: Bernt Tysnes og Øyvind Holte med en laks på 4,9 kg, tatt ved Austistua Øye tirsdag kveld (Foto er lånt fra Austistua Øye si facebookside)

Surna Elveeigarlag er medlem av Trollheimsporten.