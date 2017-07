En epoke er over

Markus Larsen Faksnes, Tone Vattøy Sæter, Sirius Leon Ellevset Blekken, Jonathan Arnestad Holten og Kristian Lu hadde sin siste barnehagedag fredag 14. juli. Heldigvis gleder de seg veldig til skolestart, og er alle enige om at de har hatt noen fine år i Midtigrenda barnehage.

Hva tenker dere om at dette er aller siste dagen i barnehagen?

Sirius Leon: Jeg synes det er mest bra. Vi kan sikkert komme hit på besøk om vi vil.

Jonathan: Bra, synes jeg.

Tone: Det er litt sånn passe. Mest bra. Jeg liker ikke så godt å være ute der det er grinder overalt. Ikke sant, Markus?

Markus: Enig! Kjedelig med grinder. Men jeg skulle ønske jeg kunne fortsette å leke med syklene. De er så artige!

Kristian: Du kan sikkert sykle til skolen om du vil. Jeg synes det er litt dumt at det er siste dagen. Sånn litt bare.

Hva vil dere savne mest med barnehagen?

Kristian: Edderkopphusken og syklene.

Markus: Enig med Kristian. Spesielt syklene vil jeg savne kjempemye.

Jonathan: Togbanen og syklene.

Tone: Syklene og hjulhuska. Men det jeg tror de har er slik på skolen også. Bare tror, altså!

Sirius Leon: Syklene, huskene og spadene.

Hva har vært det artigste med barnehagen?

Tone: Å leke i storskogen.

Sirius Leon: Madrassrommet har vært veldig artig. Og syklene selvfølgelig!

Jonathan: Mye som har vært artig. Leker mye hver dag.

Kristian: Ipad, ipad, ipad!

Markus: Togbanen synes jeg er veldig morsom. Den har jeg lekt mye med.

Er det noe som har skjedd som dere husker spesielt godt?

Sirius Leon: En gang lekte jeg en lek hvor jeg prøvde å komme meg fra sofaen og over til en matte på gulvet. Det var så artig!

Jonathan: Jeg husker godt at vi var på besøk med Dennis. Han har flyttet til Spania.

Tone: Ja! Det husker jeg også! Vi fikk pølser!

Kristian: Husker bare at jeg har lekt masse med mange unger.

Markus: Jeg husker godt at jeg skulle steile med sykkel en gang. Det var morsomt, det!





21. august starter en ny epoke i livet til denne herlige gjengen. Da står de klare i skolegården på Øye. En helt ny hverdag venter med nye spennende utfordringer. Alle fem barna vi snakket med i dag skal begynne i bokmålsklassen, og blir derfor klassekamerater.

Hva tenker dere om å begynne på skolen?

Alle i kor: Kjempegøitt!

Sirius Leon: Det blir litt spent også. Gleder meg masse, masse til friminuttet.

Tone: På skolen må vi øve mye. Til og med du må det altså, Kristian.

Kristian: Det gjør jeg med glede!

Markus: Jeg er kjeeempespent, men gleder meg.

Jonathan: Jeg bare gleder meg!

Hva er det dere gleder dere mest til på skolen?

Sirius Leon: Friminuttet!

Jonathan: Til leksene og friminuttene.

Kristian: Jeg gleder meg også til leksene. Og til friminuttene så klart.

Tone: Markus kan å lese, men jeg kan engelsk. Det er faktisk helt sant, altså. Gleder meg til å lære å lese og til friminuttene.

Markus: Jeg gleder meg til å sitte på klasserommet å høre på læreren.

Aller først skal dere ha sommerferie. Hva skal dere finne på?

Markus: Jeg skal til Sverige å bade i basseng.

Jonathan: Jeg skal kjøre bil helt til Danmark.

Tone: Jeg skal til Spania på ferietur.

Sirius Leon: Jeg skal til Namskogan familiepark, og der er det ekte bjørn og påfugl! Så det så!

Kristian: Men ingen skal så langt som meg, for jeg skal til Kina å besøke familien min!

Vi takker så mye for praten og ønsker Markus, Jonathan, Tone, Kristian og Sirius Leon en god sommer og lykke til med skolestarten!



Jonathan Arnestad Holten



Kristian Lu



Markus Larsen Faksnes



Sirius Leon Ellevset Blekken



Tone Vattøy Sæther