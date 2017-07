En bra start på Småtrolluka

Johannes Løset er ny leder av hovedkomiteen. Denne uka har han base på Rindal skole sammen med administrativ leder Nils Heggem. Her leder de arrangementet og tar de seg av de administrative oppgavene. Og det er nok flere slike oppgaver enn de flest er klar over.



Mali Beate Norli og Johannes Løset er nye i hovedkomiteen for Småtrolluka.



Morsomt og givende arbeid

Hovedkomiteen starter arbeidet med Småtrolluka allerede om høsten. Det er en del forarbeid og planlegging som kreves. Arbeidet intensiveres nå, når Småtrolluka går av stabelen. Det er mange som ofrer ei ferieuke på dette arrangementet. Men det gjør de også fordi de synes det er morsomt og givende.

Årets Småtrolluke har fått en fin start. Johannes Løset forteller at alt har gått veldig bra så langt. De har ikke støtt på noen problemer.

Nils Heggem har tidligere vært leder av Småtrolluka i noen år tidligere. Han synes det er veldig bra at de har fått rekruttert to nye i hovedkomiteen i år, ikke minst en ny leder. Men selv sitter han altså fortsatt i hovedkomiteen og hjelper til der det trengs.



Færre som overnatter

I år er det ca 25 deltakere som overnatter på ungdomsskolen. Det er færre enn før, og det går veldig greit. Utenfor ungdomsskolen har noen familier slått seg til i campingvogner og telt. Mange av disse kommer tilbake år etter år. Det tyder på at de synes Småtrolluka er et godt tilbud.

Mali Beate Norli er også ny i hovedkomiteen, med ansvar for mat og overnatting. De deltakerne som overnatter får frokost, lunsj og middag servert i kantina på ungdomsskolen. Andre deltakere og familiemedlemmer som er med kan også kjøpe de samme måltidene. Nils Heggem forteller at Mali Beate Norli har gjort en veldig god jobb med dette.

- Det er høy kvalitet på maten, og slik har det vært i Småtrolluka før også. Vi steller fint med deltakerne, sier han med et smil.



Stor frivillig innsats

Så langt i Småtrolluka har det gått i ett for Mali Beate Norli.

- Vi lander nok ikke før på fredag, og da er vi sikkert fryktelig slitne. Men det er moro, sier hun.

I tillegg til de tre nevnte er også Yngve Bakken og Håvard Folden med i årets hovedkomite. Medlemmene i hovedkomiteen har hvert sitt ansvarsområde. De har også hver sin nattevakt i løpet av uka. Det blir ei intens uke og lange arbeidsdager mens det står på for fullt, men de har god hjelp av ca 130 andre frivillige som stiller opp.



Færre deltakere gir litt større boltreplass

Alt i alt er de litt færre deltakere på Småtrolluka enn tidligere år. Fotballskolen er ikke helt fulltegnet. I alt er ca 200 deltakere på fotballskolen i år. Men litt færre deltakere kan også ha sine fordeler. Organiseringen blir litt enklere, og det blir mer boltreplass på alle.



Dobbelt så mange deltakere på Småtrolluka Pluss

Småtrolluka Pluss er et tilbud for barn og unge med litt større ambisjoner inne fotball. Her har de tatt inn nesten dobbelt så mange deltakere som i fjor. Her trener gutter og jenter sammen. Trollheimsporten var innom Småtrolluka Pluss under treningen med tidligere fotballproff Gunnar Halle på tirsdag. Det kan du lese om her.



Årets deltakere i Småtrolluka Pluss, sammen med trenerne Eli Landsem, Gunnar Halle og Henrik Aasbø.



Nye tilbud med utspring i fotballskolen

Det er færre deltakere enn vanlig på den ordinære fotballskolen, men man skal ikke glemme de andre leirtilbudene som Rindal IL organiserer i løpet av sommeren. Disse har også hatt sitt utspring i Småtrolluka. Friluftsskolen Småtrolluka 63° Nord hadde ca 30 deltakere i år. I fjor ble friluftsskolen arrangerert samtidlig med fotballskolen, men i år ble den utskilt fra Småtrolluka og arrangert litt tidligere på sommeren. Skiskolen Camp Trollheimen har også sitt utspring i Småtrolluka. Skiskolen arrangeres i begynnelsen av august. Her er det ca 130 påmeldte deltakere, og flere på venteliste!



Ingen fotballhall uten Småtrolluka

Nils Heggem påpeker at Småtrolluka gir en pent økonomisk resultat hvert år, og det gir et kjærkomment bidrag til klubbkassa. Det er dette som har gjort det mulig for Rindal IL å bygge fotballhall.

Det er mange frivillige som stiller opp for å støtte idrettslaget. I tillegg kommer støtten fra kommunen og næringslivet. Rindal IL har mange gode sponsorer, og flere lokale bedrifter bidrar på ulike måter.

På den annen side er Småtrolluka med og trekker folk til Rindal, og disse legger igjen en del penger til næringslivet også.



Tradisjonelt opplegg

Opplegget for årets Småtrolluke er ganske tradisjonelt, men i år er det onsdag som er den store turdagen. Det er de yngste deltakerne som skal ut på tur. Noen skal til Lomundsjøen, der det blant annet blir padling og grilling. De aller yngste skulle etter planen gå fra Romundstad ned til Igltjønna, med diverse aktiviteter på turen, men denne turen må dessverre avlyses pga. dårlig værvarsel.

I tillegg til Trollbanen brukes Rinnvollen som treningsbane i Småtrolluka. Deltakerne tar oppvarmingen ved å jogge ned til Rinnvollen på Kul-tur-stien. Når de skal opp til sentrum igjen og spise blir de hentet med buss.

Småtrolluka har hatt et mål om å få flere jenter med på fotballskolen, og det er gledelig å se at jenteandelen har økt. Fra 9 år og oppover deles nå deltakerne inn i rene gutte- og jentegrupper. Det har vist seg å fungere godt.



Bedre enn Norway Cup?

Nils Heggem har fått mange gode tilbakemeldinger på Småtrolluka opp igjennom åra. Blant annet har de fått skryt for god trenertetthet. Hver enkelt deltaker får god oppfølging.

- Noen har sagt at dette er mye bedre enn Norway Cup. Her finner man alt på en lite område. Man slipper å reise langt for å få mat, for å komme til de ulike banene eller for å være med på aktiviteter.

Småtrolluka er et stort arrangement i Rindals-sammenheng, men likevel ikke større enn at man klarer å beholde oversikten. Det gjelder vel både for arrangører, foreldre og deltakere. Og dette er nok årets høydepunkt for mange.

- Det er gøttj å være i Rindal under Småtrolluka, sier Johannes Løset.



Glimt fra Småtrolluka tirsdag:











Yrende liv over hele Trollbanen.