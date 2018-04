Emilie og Petter ble årets spillere

Spillerne stemte etter følgende kriterier: Prisen for årets spiller skal gå til en spiller som har utmerket seg sportslig, som viser gode holdninger gjennom hele sesongen både på og utenfor banen. En som motiverer sine medspillere, yter både i medgang og motgang, har god treningsinnsats og stabilt treningsoppmøte.

Petter Giæver fikk også tittelen som årets toppscorer på herrelaget. På damelaget var det Kine Bjørseth som stakk av med toppscorertittelen.

Tidligere lørdag ble det arrangert basar og avslutning for aldersbestemte lag. Basaren er håndballgruppas viktigste inntektskilde, og i år sørget basaren for godt over 55 000 kroner i kassa.

Håndballsesongen 2017-18 avsluttes med Shell-Cup i Kristiansund for aldersbestemte lag i slutten av april.