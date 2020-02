Ellevill hyllest til Dire Straits

Siste tone har akkurat ebbet ut etter "Brothers in Arms". En to timers hyllest av Dire Straits er over, og vi sitter igjen målløse, lamslått og blåst i bakken. Sitter vi virkelig i Storstuå i Surnadal Kulturhus?

Hva har truffet oss?

Det er vanskelig å beskrive konsertopplevelsen vi nettopp har vært vitne til. "Surnadals hyllest til Dire Straits" er rett og slett ubeskrivelig bra fra start til slutt. En musikalsk opplevelse av de sjeldne.

Etter praktfulle hyllester av Pink Floyd, Bruce Springsteen og David Bowie, var det vanskelig å forestille seg at det var mulig å toppe dette. Men de elleve musikerne og sangerne på scenen leverer varene så til de grader, og sørgetr for en av de aller beste konsertene som er fremført i Surnadal Kulturhus gjennom alle tider. Og tenk; dette er nesten utelukkende lokale krefter!

Ensemblet består av Oddbjørn Sponås (slagverk), Torbjørn Kvande (bass), Brage Kristian Einum (piano), Rolf Paulsen (orgel og synthesizer), Stein Boge (gitar), Øyvind Glåmen (gitar), Christian Quadra (saxofon og perkusjon), Astrid Hyldbakk ((backing vocals og perkusjon), Lisa Botterli Flostrand (backing vocals og perkusjon), Øystein Hjelle Bondhus (vokal) og Halvor Drøpping (vokal).

Her er det ikke bare èn stjerne, men alle elleve får skinne på hver sin unike måte. De utfyller hverandre perfekt. Fantastisk lys og lyd er med på å heve konserten ytterligere ett hakk. Scenen er intim, og bygd opp på en slik måte at alle blir godt synlige. All ære til produsent og musikalsk ansvarlig, Rune Dalager!



Halvor Drøpping og Øystein Bondhus synger vakkert sammen på "Why Worry"?

Boge i egen klasse

Halvor Drøpping og Øystein Bondhus bekler rollen som Knopfler på fabelaktig vis. De tolker låtene fra det britiske rockebandet på sin måte, og viser nok en gang at de er av de aller beste artistene Nordmøre har å by på. Bandet er helproft til fingerspissene, og det låter så bra at man må klype seg i armen flere ganger. Når man ikke trodde det kunne bli bedre, drar svenske Christian Quadra frem saksofonen og spiller solo som gir gåsehud og klump i halsen. Som om ikke det var nok, briljerer Stein Boge med den ene gitarsoloen etter den andre. Her snakker vi om en student som spiller gitar på hobbybasis. Hvem skulle trodd det? Boge får alene taket til å løfte seg, og får fortjent trampeklapp flere ganger i løpet av konserten. Ellevill prestasjon!



Stein Boge er verdt inngangspengene alene

Koristene Lisa Botterli Flostrand og Astrid Hyldbakk har en smittende energi, og gir veldig mye av seg selv på scenen. Det er derfor litt synd at stemmene drukner når bandet drar på som mest. Vi vet at de begge synger veldig bra, og de kunne med fordel ha fått mer plass i lydbildet.

Glede og smil preger ensemblet gjennom hele den to timers lange konserten, og viser tydelig at de elsker å stå på scenen. Det smitter over til publikum, som responderer med spontan applaus og jubelrop.

Konserten inneholder låter fra samtlige albumutgivelser fra 1978 til 1991, og publikum fikk høre slagere som ”Sultans of Swing”, ”Romeo and Juliet”, ”Tunnel Of Love”, ”Telegraph Road”, ”Money For Nothing”, ”Brothers In Arms” og ”Walk Of Life”. For å nevne noen. Det er vanskelig å trekke frem høydepunkter, av den enkel grunn at det var så mange av dem.

Surnadalingene treffer blink nok en gang, og vi gleder oss til neste hyllest. For det må bare bli flere!

Har du ikke billett til lørdagens utsolgte konsert, anbefaler vi dere å ta turen til Braathallen 28. mars. Du vil garantert ikke angre!



Christian Quadra var et meget hyggelig bekjentskap



Disse låtene ble fremført: Calling Elvis, So Far Away, Lady Writer, Romeo and Juliet, Private Investigations, Tunnel of Love, Two Young Lovers, When it Comes to You, Why Worry, Walk on Life, Sultans of Swing, Telegraph Road, Money for Nothing, Going Home og Brothers in Arms.

Bildene er beskyttet av opphavsrett. Viderebruk og kopiering er ikke tillatt uten avtale.