Ellevill Drømmesång

Her blir det mulighet til å treffe mange av bygdas «kjendiser» gjennom mange fargerike roller som Lilly Gunn Nyheim, Rune Gjeldnes, Jenny Klinge, og kanskje dukker det opp en ny Henning Sommero eller en yngre utgave av Holger Skei?

Svanhild Husby som er ildsjel og ideskaper bak det hele, forteller om en flott prosess med en solid gjeng av barn og ungdom. Det hele begynte i september i fjor og etter to kvelder var det massevis av ideer å ta tak i, og ballen begynte å rulle.

Alt av tekst er selvskrevet av denne fine gjengen av barn og unge, og mye av melodiene er også skrevet for anledningen, forteller Svanhild Husby. Det er kun to lånte melodier, ellers står Gøran Bolme, Lone Lorgen og Preben Gøssu Joramo bak hver sin, Per Emil Almås som er medlem i bandet har skrevet en, Gunn Elin Røen og Svanhild Husby har bidratt en del, men det aller meste har musikerne i bandet gjort selv.



En gjeng med gode unge musikere som både har skrevet melodier til forestillingen og som også spiller og har en sentral plass gjennom hele stykket. Fra venstre: Per Emil Alnes, Bror Sæther, Benjamin Paulsen og Bjørnar Hyldbakk.

Svanhild Husby forteller videre at hun ser et stort potensiale til nye kommende skuespillere i denne gjengen. Og prosessen de nå har vært igjennom med deltakelse i alt fra skriving til ferdig produkt på scenen har vært utrolig lærerikt for mange. Husby ser mange framtidige revyartister her, og oppfordrer Svarrabærje Teaterlag til å starte teatergruppe for barn og ungdom i Surnadal.



Mira og Leah har koreografert alt av dans, men de har også bidratt på andre områder. Alle jentene forteller at de har vært med helt i fra starten og at de liker veldig godt å jobbe på denne måten. Det har vært mange øvinger, men alle er de enige om at det har vært gøy å bidra, og se hvordan det hele blir til en forestilling. Foran fra venstre ser vi: Leah Snekvik Wilhelmsen, Pernille Torvik Kvande og Mira Husby. Bak fra venstre står Kristin Lundemo Solli og Ronja Husby Henden.

Husby forteller at hun elsker å holde på med dette arbeidet og at det ikke bare er selve produksjonen som er morsom og givende, men også hvordan denne gjengen med barn og ungdom lærer seg felles fokus, samspill, respekt for hverandre, være lydhøre overfor hverandre og høre hverandres drømmer. Svanhild berømmer også sin søster Elinor Husby for den jobben hun legger ned i dette og hvordan hun har bidratt hele veien. - Elinor har en helt egen måte å nå inn til alle, forteller hun.

Et overskudd fra forestillingen vil bli satt inn på sperret konto for å kunne være til bruk ved et eventuelt senere prosjekt med barn og ungdom forteller Svanhild, og ser ikke helt bort i fra at det kan bli flere episoder av Drømmesång. Hun håper at så mange som mulig vil starte påsken med et kjempestort smil sammen med glade barn.

OBS! Nytt tidspunkt for forestillingen er kl 17.00! Dette for at det skal bli mer familievennlig, forteller en travel Svanhild Husby.