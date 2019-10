Eldre oldboys

Her er det ingen forutsetning at man er i spesielt god form, eller kan vise til store bragder på fotballbanen. Eneste opptakskravet er godt humør. Det er sikker de som tenker at her er det store sjanser for å skade seg. «Statistikken» viser at det i løpet av fjorårets sesong kun ble registrert en alvorlig skade (og det klarte vedkommende helt av seg selv). Så svært liten risiko for skader, kun risiko for å bli i litt bedre form og ikke minst i enda bedre humør.

Moroa koster kr. 50 pr. gang.

Møt opp til ei uhøytidelig fotballøkt!