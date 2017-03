El Cuero sparker igang SKUV-året

Pressefoto El Cuero: Dino Trto.

Norges beste rockeband…

…er det mange som mener om El Cuero. I alle fall liveband, uten tvil! SKUV har gjort et skikkelig varp og har sikret seg at bandet tar en ”pit stop” i Den Glade Laks på hotellet på vei til Trondheim, og gir oss en konsert med stor K. Et liveband på høyoktan som har en helt spesiell energi og karisma på scenen gir oss vårens konserthøydepunkt. Garantert! Bandet, -som består av Tommy Reite, (bass) fra Hammerfest, samt Vegard Strand Holthe, (gitar, vokal) og brødrene Brynjar (gitarer, vokal) og Håvard Takle Ohr (trommer, vokal), alle fra Kristiansund, slapp nylig sin 7. fullengder ”For All Remaining Days”, og har stort sett høstet femmere og seksere i alle media rundt om i landet som har anmeldt den. Med denne feirer det ti år som band, og stopper innom oss på lanseringsturneen sin i vår, en turne som blant annet tar dem helt fra Halden og Fredrikstad til Alta og Tromsø! Dette blir svett, rocka Americana fra øverste hylle!

Dørene i Den Glade Laks åpner kl 22.00 med 18 års aldersgrense.

Konsertstart er klokken 23:00 PRESIS!

CC kr 200,-

CC + medlemskap i SKUV for 2017 kr 250,-

Thon Hotell Vårsøg blir med på festen og tilbyr buffet med varmmat og dessert i Horisonten restaurant før konserten begynner. Husk bordbestilling til hotellet.

Musikerdugnad med Påskejam

Blir ”påskeonsdag” 12. april. Her er det bare å stille opp og levere det man kan! Denne gangen har vi ordnet med et husband som vil kunne akkompagnere hvis noen vil møte opp og bare synge. Meld gjerne fra til SKUV her eller på skuv2015@gmail.com på forhånd.

Dørene åpner kl 21:00, musikken begynner klokken 22:00 presis.

Mai-DJ

Fredag 12. mai arrangerer SKUV rusfritt diskotek i Den Glade Laks med DJ Bird fra klokken 18-22. Her kan alle mellom 12 og 17 år komme innom. Kiosksalg.

Inngang 50,-

Påfølgende lørdag 13. mai fortsetter DJ Bird festen, men med 18-års grense denne gangen.

Dørene åpnes klokken 22:00.

Inngang 100,-

Inngang + medlemsskap 150,-

Spennende høst

Til høsten har vi også flere spennende prosjekter på gang, blant annet ny musikerdugnad, samt et veldig spennende og ganske rocka julekonsertkonsept som skal finne sted i Storstuå 8. og 9. desember. Dette kommer det mer om senere.

SKUV er medlem i Trollheimsporten.