Ekte skiglede

Det er høst, det er kaldere i luften, snart kommer den fine hvite tiden. Små og store alpinister gleder seg til å svinge seg ned snøkledde bakker i det flotte alpinanlegget vårt. Så snart minusgradene kommer snikende vil snøkanonene fylle bakken med hvitt gull og vi håper kong vinter vil bidra med mye snø i vinter.

Alpingruppa hadde besøk fra Oppdal, Ylva Tone Riise Falksete og faren hennes Steingrim Riise Falksete. Ylva som går siste året på Oppdal skigymnas og har bemerket seg innen alpint i Norge. Steingrim er tidligere landslagstrener i telemark og han har vært trener i flere år på skigymnaset i Oppdal. Trenerduen har hatt treninger med alpingruppa tidligere og vil, også denne sesongen, komme til Surnadal for å bidra med profesjonell veiledning og trening. Det er stor stas når Ylva og Steingrim kommer, barna tar til seg gode råd og vil gjøre sitt beste. Ylva er et forbilde og at hun og Steingrim er med som trenere gir ekstra mestringsfølelse, motivasjon og skiglede.

Coop Extra sponset lunch til alle og matlysten var ekstra stor etter ei god formiddagsøkt i hallen. Etter en god lunch ble det mer barmarkstrening og alle hadde røde roser i kinnene etter mer fysisk moro.

Til kvelds holdt Ylva foredrag, det ble servert pizza og det var god stemning blant store og små som nå gleder seg til skisesongen. Ylva viste bilder og film fra da hun for første gang stod på ski og fortalte videre om den reisen hun har vært med på frem til i dag. Hun fortalte om den gleden hun har hatt av å stå på ski gjennom årene og hvor mye det gode fellesskapet hun har delt med andre skiglade har betydd for henne.

I ventetiden, frem til det kommer snø i bakken, blir det barmarkstreninger for alle i alderen fra 1. trinn og oppover. Her er alle velkomne og alpingruppa håper det kommer mange nye medlemmer denne vinteren. 14. oktober kl. 18.00 er alle interesserte velkomne til informasjon og trening i Idrettshallen.

Mandager fremover, blir det barmarkstreninger i gymsalen på Øye Skole kl. 18.00- 19.00 for de minste. De eldste vil ha treninger i idrettshallen mandager kl. 18.00- 19.30 og barmarkstrening ute onsdager til samme tid.

Lørdag 26. oktober arrangerer Surnadal IL Skibonanza i Kulturhuset. Salg av ski og utstyr til alpint, langrenn, freeski og randonee. Det blir muligheter for å kjøpe både brukt og nytt utstyr. De som har utstyr de vil selge, leverer dette til Kulturhuset fredag 25. oktober mellom kl. 18.00 og 20.00. I tillegg til salg av utstyr kan en få gode råd og veiledning fra erfarne skifolk.

Etter en god oppkjøring til sesongstart blir det bare for alpingruppa å glede seg til vinteren!

Alle foto: Vigdis Rodal, Surnadal IL alpin