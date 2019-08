Eiendomsskatt er et nødvendig onde

Jeg kjenner ingen som liker å betale eiendomsskatt. Når jeg er i diskusjoner om denne kommunale avgiften (for det er en avgift), prøver jeg likevel å fremheve hvor viktig det er å ha hytte i en levende kommune med sunn økonomi og en aktiv økonomistyring. For meg som hytteeier betyr en levende kommune at jeg finner en kommunal administrasjon som gir god service ved behov og er engasjert i hyttefolket, et medisinsk tilbud som finnes når det kreves, et aktivt næringsliv som tilbyr tjenester, butikker som er åpne og har et godt vareutvalg, gode og varierte kulturtilbud, hyggelige møteplasser som bl.a. bygdemuseet, gode tur-og skiløyper, godt tilrettelagte badeplasser, god infrastruktur med veier og tilgang til strøm der hyttene ligger m.m. Kort sagt at kommunen tilbyr en helhet av tilbud. Alt dette krever at vi har tilhold i en kommune med sunn økonomi.



Slik jeg ser det er eiendomsskatt et nødvendig onde for å sikre en sunn økonomi i Rindal. Utfordringen er imidlertid at mitt standpunkt ikke må bli en sovepute for ledelsen i kommune. Det må fortsatt settes fokus på rasjonell drift og en aktiv økonomistyring for å sikre bredden i gode tilbud. Det er fortsatt mange utfordringer i en hyttekommune som Rindal. Vi «høttrindalinger» kan ha ønsker og krav som virker fremmed for kommunens egen befolkning. Så lenge vi opplever at kommunens ledelse tar våre behov alvorlig og legger til rette, er jeg sikker på at også eiendomsskatten er en kostnad som blir akseptert. Eiendomsskatten må aldri bli annet enn et nødvendig onde. Fremtidens Rindal er en kommune hvor fastboende innbyggere og «høttrindalinger» er likestilte. Gleder meg til å følge utviklingen i en kommune hvor jeg er stolt over å ha hytte.

Med hyttehilsen Morten Muus Falck