Eiendomsskatt eller ikke?

For den enkelte hytte-/boligeiere betyr det kanskje ikke så mye, men for Rindal kommune betyr 6,5 mill. ganske mye.

Har egentlig eiendomsskatten så stor betydning for om en flytter til Rindal eller bygger hytte her? Tomtepriser i forhold til våre nabokommuner har vel større betydning? Dessuten savner jeg en oversikt over hvor mye eiendomsskatt det er i våre nabokommuner.

Jeg tror at eiendomsskatten er kommet for å bli, og at stadig flere kommuner blir tvunget til å innføre dette.

Men først og fremst må vi ha flere arbeidsplasser for å få folk til å bosette seg her!



Rindal 30. august 2019

Marit Holsæter Bolme