Er du vår nye eiendomssjef, med tilknytning til vårt hovedkontor i Surnadal? Vi søker deg som ønsker å være med på spennende tider innen eiendoms- og kjøpesenterdrift i en nystartet senterkjede.

Eiendomssjefen i Alti Forvaltning AS er ansvarlig for utleie av lokaler i sin portefølje av kjøpesenter og øvrige næringseiendommer. Eiendomssjefen er videre ansvarlig for eiendommenes totale bygningsmasse og er senterlederens nærmeste overordnede.



Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:

- Arbeide aktivt med utleie av lokaler i kjøpesentre og andre næringseiendommer vil være din viktigste oppgave

- Skape gode relasjoner med leietakere, jobbe med reforhandling av eksisterende leiekontrakter og aktivt søke nye leietakere

- Følge opp senterledere på kjøpesentre i forhold til nøkkeltall/resultat

- Sammen med senterleder, fortløpende vurdere kjøpesenterets konkurransesituasjon, utviklingsmuligheter og leietakersammensetning



Vi søker deg som:

- Har økonomisk-/markedsrettet utdanning på høyskolenivå. Relevant praksis/erfaring kan kompensere for manglende utdanning

- Har erfaring og/ eller kunnskap fra ledelse med resultatansvar

- Har erfaring fra salg/utleie av butikklokaler/næringslokaler

- Gjerne har kunnskap om butikkdrift og kjøpesenter

- Har økonomisk forståelse og gode kremmeregenskaper

- Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

- Er kreativ og tør å tenke nytt

- Evner å arbeide målrettet og viser beslutningsdyktighet



Stillingen er 100 % og Utleiedirektør blir din nærmeste overordnet.

Arbeidssted vil være i tilknytning til Alti Forvaltnings hovedkontor i Surnadal men med mulighet for fleksible løsninger som hjemmekontor eller lignende. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Det er ønskelig at personer som søker er innstilt på å yte ekstra innsats i perioder.



Søknadsfrist: 14.09.2020



Les mer på ALTI sin hjemmeside