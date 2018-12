Eiendomsoverdragelser

Surnadal

Øravegen 91, 6652 Surna fra Kirsten M. Sæter Naterstad til Emil Naterstad og Tove Naterstad

Nedre Rønningsvegen 10, 6652 Surna overdratt for 0,- fra Magnar Teilgård til Arnt Magne Røøyen, Aslaug Elly Betten, Britt Mary Røøyen, Gunn Bente Sæterbø, Jakob Kristian Teilgård, Målfrid Teilgård Skjærvø og Svein Magne Teilgård.

Sandnesvegen 52, 6650 Surnadal overdratt for 0,- fra Forscht Heinrich til Ursula Dagmar Forscht



Torvikvegen 25, 6652 Surna solgt for 1 700 000,- fra Bjørn Magne Hyldbakk og Sigrid Schei til Svein Gustad



Skogvegen 1, 6652 Surna solgt for 3 000 000,- fra Joel Fredrik Sundeen og Maja Sundeen til Robin Tellesbø og Silje Dale Tellesbø



Moabrekka 18, 6650 Surnadal overdratt for 0,- fra Ingvar Betten til Aslaug Elly Betten



Mongsøyvegen 5, 6652 Surna solgt for 2 150 000,- fra Håvard Stenberg til Jørgen Stenberg



6650 Surnadal solgt for 262 500,- fra Gudmund Balstad, Martin Balstad, Martin Honstad og Martin Sigbjørn Honnstad til Frode Honstad og Vegard Honstad



Åsskardvegen 158, 6650 Surnadal solgt for 1 500 000,- fra Einar Malvin Heggset og Eva Dalsegg til Hanne Dalsegg Heggset og Håkon Bævre

Mogeilan 11, 6650 Surnadal solgt for 1 825 000,- fra Magny Nordvik til Mia Larsen Faksnes og Vegard Leon Fjærli



6650 Surnadal solgt for 650 000,- fra Line G Karlsvik Viksås, Marit Karlsvik-Jørgensen og Ruth Kristin Karlsvik til Veronica Didriksen



Sagbakkvegen 77, 6643 Bøfjorden solgt for 1 325 000,- fra Hans Petter Bergmann til Tor Håkon Taraldsen og Trine Daae Gorseth

Surnadalsøra 99, 6652 Surna overdratt for 0,- fra Sigurd Skjermo til Maj Aina Bøe og Ole Kristian Skjermo

Åsskardvegen 321, 6650 Surnadal solgt for 1 000 000,- fra Ingeborg Berset til Eldbjørg Berset og Håvard Mæle



6652 Surna overdratt for 0,- fra Johan Gulla til Gurli Beathe Gulla

6642 Stangvik solgt for 600 000,- fra Wenche Melkild til Kristin Gellein og Rune Breili

Moltvegen 3, 6652 Surna solgt for 150 000,- fra Tor Rune Halset til Kristian Mossing og Sivert August S Vullum

Buråkvegen 16, 6652 Surna solgt for 2 000 000,- fra Svein Gustad til Kay Roger Bævre



Åsskardvegen 322, 6650 Surnadal solgt for 1 000 000,- fra E ldbjørg Berset til Ingeborg Berset



Surnadalsøra 38 B, 6652 Surna solgt for 1 300 000,- fra Jon Olav Holten til Sara Wiola E Akerfeldt

Nordsida 1842, 6653 Øvre Surnadal overdratt for 2 922 109,- fra John Jr Fiske til Eirik Fiske

Todalsvegen 1366, 6645 Todalen solgt for 1 750 000,- fra Lisbet Lervik til Hallvard Longva Kvendset

Solhaug 34, 6653 Øvre Surnadal solgt for 1 700 000,- fra Birger Moen til Kristian Nerland



Nordsida 1289, 6655 Vindøla overdratt for 0,- fra Ola Dønheim til Magne Dønheim



Korsvegen 21, 6652 Surna solgt for 1 875 000,- fra Asle Sæthervik til Ingrid E Sande Husby og Jan Peter Husby



Surnadalsøra 43, 6652 Surna solgt for 1 000 000,- fra Steinar Bolme til Erik Sæther

Austre Nordmarksvegen 581, 6653 Øvre Surnadal solgt for 725 000,- fra Marie Toven til Liv Marie Hoff og Per Hoff



Surnadalsøra 99, 6652 Surna andel overdratt for 0,- fra Maj Aina Bøe til Ole Kristian Skjermo



6655 Vindøla solgt for 1 610 000,- fra Ingebrigt Bolme og Marit Bolme til Oddvar Sæther

6653 Øvre Surnadal overdratt for 0,- fra Lars Løset til Line Løset Møkkelgård



Industrivegen 15, 6652 Surna overdratt for 0,- fra Surnadal Næringseiendom As til Surnadal Rørlager As



6644 Bæverfjord solgt for 2 200 000,- fra Lervik K As til Arnfinn Aune og Guri Aune

Industrivegen 57, 6652 Surna overdratt for 0,- fra Surnadal Biloppretting Erling Søyse til Surnadal Auto As

Myrledvegen 28, 6642 Stangvik overdratt for 0,- fra Ola Aasbø til Live Mo Sørflaten, Tuva Sørflaten og Åsne Sørflaten

Monåberget 7, 6650 Surnadal overdratt for 0,- fra Per Ivar Rabben til Kristi Anita Rabben

Surnadalsøra 91, 6652 Surna fra Arve Evensen til Aage Holm Larhammer



Snekkvikvegen 511, 6644 Bæverfjord solgt for 1 490 000,- fra Kåre Kosberg til Unni Stafne og Øyvind Frøseth

Grønneset 25, 6640 Kvanne solgt for 175 000,- fra Einar Grønnes til O ttar Skogseth



Naustbakkan 23, 6650 Surnadal Overdratt for 0,- fra Odd Georg Ulvund til Ole Magnar Ulvund

6643 Bøfjorden solgt for 1 500 000,- fra Eigil Settemsdal til Jan Arild Reiten

Åsskardvegen 1411, 6644 Bæverfjord solgt for 650 000,- fra Astrid Bele og Karin Bele til Anita Skjølberg og Eirik Snekvik



Einholmen 33, 6644 Bæverfjord solgt for 500 000,- fra Salcom Eiendom As til Mitr Intrpanya



6644 Bæverfjord solgt for 1 000 000,- fra Tor Ove Havik til Gunn Peggy Åsmul



Torvikvegen 641, 6652 Surna overdratt for 140 000,- fra Nina Torvik til Astrid Kähler

Røssmovegen 4 B, 6650 Surnadal overdratt for 0,- fra Tore Moen til Asbjørn Moen, Laila Reidun Leivestad, Ragna Fossen og Roald Moen



Vinddøldalsvegen 620, 6655 Vindøla overdratt for 0,- fra Jorund M Melling Talgø til Stig Talgø

Åsskardvegen 1307, 6644 Bæverfjord solgt for 525 000,- fra Marius Assadi til Arild Røikaas Jacobsen

Surnadalsøra 85, 6652 Surnadal solgt for 330 000,- fra Lars Aalmo til Marit Klungen

Nedre Rønningsvegen 10, 6652 Surnadal solgt for 2 000 000,- fra Svinvik Øyvind Byggmester As til Håvard Slettvold



Bøvrasvegen 261, 6650 Surnadal solgt for 2 700 000,- fra Julie Haugen og Svein Haugen til Kjell Bævre

Skrubbvegen 8, 6652 Surnadal solgt for 2 100 000,- fra Hui Zhang og Zhi Rui Xu til Erkki Morten Klami

Myrullvegen 7, 6652 Surnadal solgt for 4 000 000,- fra Kristian Mossing og Kristin Heggset Tellesbø til Kristine Island og Ove A Bjørkmann Nortun



Austre Nordmarksvegen 373, 6653 Øvre Surnadal overdratt for 0,- fra Mattias Berdal til Anne Berdal Smevoll, Arnfinn Berdal, Brit Berdal og Irene Bolme

Syltørvegen 33, 6652 Surnadal overdratt for 0,- fra Jon O Nordvik til Grethe Nordvik

Snekkvikvegen 503, 6644 Bæverfjord andel overdratt for 0,- fra Roger Reppe til Gro Bente Hanshus Reppe

Snekkvikvegen 343, 6644 Bæverfjord solgt for 1 800 000,- fra Øystein Snekvik til Kolbjørn Frits Snekvik



Korsvegen 27, 6652 Surnadal solgt for 2 000 000,- fra Albert Nikolai Hansen til Berit Ranes Sæterbø og John Christian Sogge

Åsskardvegen 1382, 6644 Bæverfjord andel overdratt for 1 050 000,- fra Tom Nyhagen til Turid Melling

Nordsida 1030, 6655 Vindøla solgt for 2 700 000,- fra Kjetil Mogstad til Roger Strand

Surnadalsvegen 1942, 6653 Øvre Surnadal andel overdratt for 0,- fra Harald Atle M Rundereim til Bjørn Tore R Strømmen

Surnadalsvegen 1101, 6655 Vindøla overdratt for 530 000,- fra Marlene Berg til Statens Vegvesen



6645 Todalen overdratt for 150 000,- fra Anita Talgø til Terje Talgø



Snekkvikvegen 513, 6644 Bæverfjord andel overdratt for 0,- fra Bjørn Smørsgård til Bodhild Smørsgård

Skeivegen 29, 6650 Surnadal overdratt for 600 000,- fra Lars Skei til Anne Skei



6655 Vindøla overdratt for 0,- fra Grete Norunn Skei til Anne Skei



Skeivegen 20, 6650 Surnadal solgt for 2 300 000,- fra Åsta Jakobie Strand til Napoli Pizzeria Grill As

6640 Kvanne andel overdratt for 0,- fra Marit Ørsal Fugelsøy til Ingard Fugelsøy

Hjortvegen 7 A, 6652 Surnadal solgt for 650 000,- fra Siv Helen Mikkelsen til Berit Halset



6640 Kvanne solgt for 1 500 000,- fra Kjell Bjørnar Karlsen og Trude Mo til Grete Kvande

Nordstrandsvegen 46, 6643 Bøfjorden andel overdratt for 0,- fra Inger Karin Engdal til Alf Engdal

Nordstrandsvegen 48, 6643 Bøfjorden andel overdratt for 0,- fra Alf Engdal til Inger Karin Engdal

Røssmovegen 16, 6650 Surnadal solgt for 3 400 000,- fra Elvebakken Eiendom Da til Nedre Sommero As

Moavegen 31, 6650 Surnadal overdratt for 0,- fra Ola David Rå Hunderi til Una Line Ree Hunderi



Bøvrasvegen 196, 6650 Surnadal overdratt for 875 000,- fra Kjell Bævre til Leif Roar Bævre



Svartvassbakkan 6, 6650 Surnadal andel overdratt for 0,- fra Anne Sveen, Bente Mosbakk og Rolf Sveen til Ingebrigt Bolme

Svartvassbakkan 10, 6650 Surnadal andel overdratt for 0,- fra Anne Sveen, Bente Mosbakk og Rolf Sveen til Ingebrigt Bolme



Svartvassbakkan 2, 6650 Surnadal andel overdratt for 0,- fra Bente Mosbakk og Ingebrigt Bolme til Anne Sveen og Rolf Sveen



Svartvassbakkan 4, 6650 Surnadal andel overdratt for 0,- fra A nne Sveen, Ingebrigt Bolme og Rolf Sveen til Bente Mosbakk



Svartvassbakkan 8, 6650 Surnadal andel overdratt for 0,- fra Anne Sveen, Bente Mosbakk og Rolf Sveen til Ingebrigt Bolme



Mogeilan 9, 6650 Surnadal solgt for 1 960 000,- fra Kari Aagot Blix til Ingolf Kirkholt

Åsskardvegen 201, 6650 Surnadal solgt for 2 300 000,- fra Mary Gravvold til Ole Sæterbø



Syltmovegen 89, 6650 Surnadal solgt for 1 700 000,- solgt fra Stine Grytskog til Jorid Sylte

Moavegen 16, 6650 Surnadal solgt for 2 000 000,- fra Eun Kyong Youn til Surnadal Kommune



Åsskardvegen 1496, 6644 Bæverfjord solgt for 1 490 000,- fra Agnes Karin Solem Bolgen og Ingrun Kristin Solem Vist til Hubert Zeuner

Stangvikvegen 37, 6640 Kvanne andel overdratt for 0,- fra Elin Margrete Dyrlie til Birger Moen



Austre Nordmarksvegen 336, 6653 Øvre Surnadal andel overdratt for 0,- fra Gunnveig Heggset Røen til Edvin Ole Røen

Lykkjeeidet 1366, 6640 Kvanne overdratt for 0,- fra Lars Kvande Moøy til Einar Kvande

Bølandsvegen 266, 6643 Bøfjorden overdratt for 300 000,- fra Ellen Marie Stensrud til Britt Wenche Bjerkelund



Midtvegen 10 B, 6652 Surnadal solgt for 1 750 000,- fra Ann Jorid Bjørkli og Arne Bjørkli til Emelita Lanchita Pallado og Gunnar Stangvik



Surnadalsøra 119, 6652 Surnadal solgt for 1 250 000,- fra Steffen Rambø Heggem til Einar Grimsmo



Skeivegen 29, 6650 Surnadal overdratt for 600 000,- fra Anne Skei til Lars Skei



Myrullvegen 8, 6652 Surnadal solgt for 2 900 000,- fra Endre Østbø til Hallvard Stenberg



6645 Todalen solgt for 650 000,- fra Arvid Johan Halle, Christian Joar Halle, Elisabeth Margaret Halle og Karin Hellen Halle til Eystein Steigen



Surnadalsvegen 1103, 6655 Vindøla solgt for 1 250 000,- fra Fay Johansen Mossing og Vegard Johansen Mossing til Henning Krangnes

Korsvegen 23, 6652 Surnadal solgt for 2 150 000,- fra Olav Bjørnstad til Ida Synnøve Sundset og Marius Gipling Hansen



Rindal