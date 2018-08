Eiendomsoverdragelser

Surnadal



Telstadvegen 57, 6650 Surnadal

Andel overdratt for 0,- fra Ole Hamnes Bøe til Elsa Bøe



6644 Bæverfjord

Solgt for 450 000,- fra Marius Snekvik til Siri Heggem Grytskog

Skogvegen 23, 6652 Surna

Solgt for 169 577,- fra Jon Magne Sæter og Nina Kolltveit Sæter til Ann Helen Sande og Vidar Grøset

Skogvegen 27, 6652 Surna

Solgt for 150 700,- fra Jon Magne Sæter og Nina Kolltveit Sæter til Berit Ingeborg Bakk og Olav Polden

Nordsida 1347, 6655 Vindøla

Andel overdratt for 0,- fra Elin Moen Lysø til Torgeir Lysø



Stangvikvegen 19, 6640 Kvanne

Solgt for 1 100 000,- fra Stenbu Eiendom As til Jon Are Skarpnes Olsen og Silje A Stenberg Sæterbø

Hamnesvegen 487, 6650 Surnadal

Solgt for 1 120 000,- fra Svein Gustad til Håkon Solem



Øravegen 75, 6652 Surna

Solgt for 1 970 000,- fra Øyvind Johansen til Petter Forberg og Solvor Kvam



Åsskardvegen 1411, 6644 Bæverfjord

Overdratt for 0,- fra Halvor Bele til Astrid Bele og Karin Bele

6643 Bøfjorden

Andel overdratt for 0,- fra Anders Bøe til Elin Hendseth

Åsskardvegen 111, 6650 Surnadal

Overdratt for 3 020 000,- fra Ingvar Betten til Surnadal Kommune



Skogvegen 34, 6652 Surna

Solgt for 490 000,- fra Hanne Dalsegg Heggset og Håkon Bævre til Anita Stavik og Magnar Heggset



6650 Surnadal

Overdratt for 0,- fra Olav Øye til Åshild Langli

Beinvegen 9, 6650 Surnadal

Solgt for 2 300 000,- fra Per Ivar Østbø til Håkon Skrøvset og Randi Østbø



Hjortvegen 1 A, 6652 Surna

Overdratt for 700 000,- fra Kirsti Johnsen til Linda Aamodt



Vinddøldalsvegen 146, 6655 Vindøla

Solgt for 200 000,- fra Odd Magne Haugen til Hanne Mari Sæther



Torvikvegen 540, 6652 Surna

Overdratt for 0,- fra Asbjørn Torvik til Grethe Torvik



Hamnesvegen 844, 6650 Surnadal

Solgt for 3 200 000,- fra Joel Fredrik Sundeen og Maja Sundeen til Beate Møkkelgjerd og Johannes Holten

Sagvollvegen 1, 6652 Surna

Andel overdratt for 0,- fra Kay Roger Bævre til Mona Gjeldnes

Moabrekka 18, 6650 Surnadal

Solgt for 2 750 000,- fra Eva Kristin Ludvigsen til Aslaug Elly Betten og Ingvar Betten



Grytvegen 29, 6652 Surna

Solgt for 2 500 000,- fra Kenneth Hagen Brattetaule og Stine Valde til Erlend Andre Ekle og Stine Myhre



6652 Surna

Andel overdratt for 0,- fra Gunhild Heggvold til Idar Jostein Heggvold

Søysetøran 40, 6640 Kvanne

Overdratt for 0,- fra Lars Bjørn Søyseth til Terje Søyseth



6644 Bæverfjord

Overdratt for 0,- fra Ove Roger Mogseth til Edel Emilie Mogseth



Sagbakkvegen 42, 6643 Bøfjorden

Solgt for 1 270 000,- fra Linda Settemsdal til Randi Irene Bæverfjord

Stangvikvegen 874, 6642 Stangvik

Solgt for 2 600 000,- fra Martin Korshamn til Tove Holsæter Bolme og Åge Fjerstad



6640 Kvanne

Overdratt for 0,- fra Arnt Magne Røøyen til Ragnhild Brønstad



Trøbakkvegen 4, 6640 Kvanne

Andel overdratt for 0,- fra Olav Arne Nes til Beate Kristine Nes



Tromyrvegen 1, 6642 Stangvik

Solgt for 3 500 000,- fra Bjørn Kristian Brøske og Lise Mari Brøske til Erlend Melkild og Linnea Vaagland Bævre

Mogeilan 4, 6650 Surnadal

Solgt for 1 700 000,- fra Anita Sande Holden og Lars Skei til Andreas Moen Sæterbø

Surnadalsvegen 1014, 6655 Vindøla

Overdratt for 0,- fra Lars Holten til Wencke Agnethe B Holten

Bårdshaugvegen 12 C, 6650 Surnadal

Overdratt for 0,- fra Margot Edel Sæterbø til Alfhild G E Magnussen

Øvre Rønningsvegen 11, 6652 Surna

Solgt for 2 250 000,- fra Magnus Torslett til Wenche Sollie Dammen



6640 Kvanne

Overdratt for 0,- fra Solveig Holden Østbø til Per Ivar Østbø



Skeivegen 49 E, 6650 Surnadal

Andel overdratt for 0,- fra Per Ivar Østbø til Solveig Holden Østbø



Sollivegen 10, 6640 Kvanne

Overdratt for 0,- fra Eli Hatle til Arne Kjølstad



Skeivegen 73, 6650 Surnadal

Solgt for 1 400 000,- fra Line Indergård, Marius Chr Indergård og Rita Sæterøy til Haftom Yohannes Sahle og Semhar Tesfay Weldu



Bøfjordvegen 225, 6643 Bøfjorden

Solgt for 400 000,- fra Bjørn Gunnar Røsand og Inger Birgit Bøe Røsand til Stina Hedlund

650 Surnadal

Overdratt for 0,- fra Harald Erling Bævre til Dordi Marit Bævre, Guro Bævre og Ole Bævre

Todalsøra 128, 6645 Todalen

Solgt for 3 500 000,- fra Ibrahim A R H Mansour til Gry Kristin Holden og Per Arne Utne

Nordsida 1057, 6655 Vindøla

Solgt for 1 200 000,- fra Kjetil Mogstad til Anders Sæter



6640 Kvanne

Overdratt for 0,- fra Håkon Vang Aas til Tove Kristin Gjøvikli

Austre Nordmarksvegen 460, 6653 Øvre Surnadal

Solgt for 190 000,- fra Magnar Bævre til Odd Arne Dalsegg og Roger Dalsegg

Stangvikvegen 24, 6640 Kvanne

Overdratt for 0,- fra Sealey Norge As til Kvenna Kunstverksted As



Surnadalsøra 7 A, 6652 Surna

Overdratt for 900 000,- fra Anne Lene Haarstad til Kristine K Brogård og Trond Villy Brogård



