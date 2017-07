Eiendomsoverdragelser

Surnadal

Gnr 115, bnr 11 er solgt for kr 493.500 fra Per Ove Løvik til Veronica T T Aasgård (10.05.2017)



Vinddøldalsvegen 176 (Gnr 17, bnr 112) er overdratt fra Rigmor Kristensen til Terje Kristensen (10.05.2017)



Andel av Hamnesvegen 417 (Gnr 72, bnr 5) er overdratt fra Erna Nordvik Bævre til Øyvind Kristian Kvande og Jan Ove Bævre (11.05.2017)



Skogvegen 10 (Gnr 49, bnr 120) er solgt for kr 1.800.000 fra Bjørn Daniel Nergaard til Jan Tore Aune (11.05.2017)



Åsskardvegen 1793 (Gnr 88, bnr 13) er solgt for kr 380.000 fra Odd Ivar Iversen til Patrick Nordås Tøftum (11.05.2017)

Buhagen 16 (Gnr 61, bnr 29) er solgt for kr 1.300.000 fra Ragnhild Johanne Ørsal til Christel E Bæverfjord og Ola Kristen Bæverfjord (15.05.2017)



Åsskardvegen 1835 (Gnr 88, bnr 5) er overdratt fra Eistein Bæverfjord til Dagmar O Bæverfjord (15.05.2017)



Gnr 119, bnr 82 er solgt for kr 600.000 fra Inga Elise Smenes Brøske og Bergsvein Brøske til Ingrid Due og Sjur Børve (15.05.2017)



Tromyrvegen 55 (Gnr 117, bnr 82) er solgt for kr 1.550.000 fra Odd Bergset til Hans Petter Ishoel og Barbro Ishoel (16.05.2017)



Andel av Nystuvegen 9 (Gnr 115, bnr 122) er overdratt fra Lars Peder Hønsvik til Helen Øyen (18.05.2017)



Hamnesvegen 270 (Gnr 71, bnr 22) er overdratt fra Per J Bævre til Arnfinn Glærum (18.05.2017)



Syltmovegen 97 (Gnr 68, bnr 245) er solgt for kr 30.000 fra Lyder Møkkelgjerd til Marius Møkkelgjerd (22.05.2017)



Torvikvegen 74 (Gnr 53, bnr 14) er overdratt fra Johan Gulla til Gurli Beathe Gulla (24.05.2017)



Gnr 7, bnr 3 er solgt for kr 3.400.000 fra Lisbeth Fiske Harang til Solmund Solstad (26.05.2017)



Gnr 55, bnr 2 er overdratt for kr 100.000 fra Lars Strand til Per Inge Strand (29.05.2017)



Todalsøra 125 (Gnr 145, bnr 5) er overdratt fra Guro Elisabeth Stokke til Anne Grete Stokke (06.06.2017)



Stangvikvegen 282 (Gnr 117, bnr 79) er solgt for kr 240.000 fra Martinus Kvendset til Rolf J Iversen Hildrum og Unni Hildrum (06.06.2017)



Tollvegen 16 (Gnr 35, bnr 214) er solgt for kr 2.570.000 fra Holger Skei til Tove Søyseth og Roger Berglund Svensli (06.06.2017)



Åsskardvegen 1325 (Gnr 77, bnr 22) er overdratt fra Anders Aasgård til Tone Stjerne Kvam (07.06.2017)



Surnadalsvegen 948 (Gnr 25, bnr 22) er solgt for kr 900.000 fra Eivind Wiig til Tor Egil Tiset (07.06.2017)

Todalsvegen 496 (Gnr 133, bnr 22) er overdratt fra Margreta Nordvik til Anna Britt Vikan og Bernt Ove Nordvik (12.06.2017)



Leite Borettslag A/l andelsnr 3 er solgt for kr 550.000 fra Målfrid Dalsegg til Unni Svinvik (15.06.2017)



Gnr 53, bnr 54 er overdratt for kr 250.000 fra Knut I D Stavik til Arne Inggard Sjøflot og Anna Helene Sjøflot (19.06.2017)



Rognpilvegen 28 (Gnr 48, bnr 44) er overdratt fra Svein Forberg til Nina E H F Thøgersen (20.06.2017)



Kleivavegen 26 (Gnr 72, bnr 89) er solgt for kr 2.900.000 fra Bjørn Moen og Connie Moen til Lars Kristian Øyen Kvande (20.06.2017)



Gnr 119, bnr 24 er solgt for kr 3.500.000 fra Endre Evjen og Ann-Karin K Evjen til J M Solberg Holding As (21.06.2017)



Øravegen 85 (Gnr 50, bnr 87) er solgt for kr 1.300.000 fra Ingrid Nordvik, Jorunn Nordvik Solberg, Eli Nordvik, Marit Nordvik Betten og Pål Nordvik til Kim Ove Kandola Dahlen og Kirsti Marie Lindvåg (22.06.2017)



Surnadalsvegen 1863 (Gnr 5, bnr 28) er solgt for kr 1.220.000 fra Lars Torbjørn Gjøra til Ragna Dalseg Meisingset og Ivar Olav Meisingset (22.06.2017)



Stenbergsgeilvegen 9 B (Gnr 108, bnr 12, seksjon 5) er solgt for kr 700.000 fra Grete Marie Høstad til Mona Dreyer Bochkon (23.06.2017)



Hamnesvegen 336 (Gnr 71, bnr 50) er solgt for kr 1.550.000 fra Inger Rannveig Bævre Lian og Alf Einar Bævre til Alv Halvard Stenberg (23.06.2017)



Andel av Hamnesvegen 1209 (Gnr 121, bnr 19) er overdratt for kr 900.000 fra Maria Rosa Hughes Hagen til Gunnar Solheim (23.06.2017)



Gnr 82, bnr 5 er solgt for kr 575.000 fra Knut Vebjørn Kaupang til Helge Vikan og Gerd A Gravvold Vikan (26.06.2017)



Gnr 10, bnr 1 er solgt for kr 5.220.000 fra Wenche Bredeveien til Solmund Solstad (26.06.2017)



Skeisnebba 140 (Gnr 35, bnr 332) er solgt for kr 270.000 fra Knut Sommerro til Anders Sæter (27.06.2017)



Todalsvegen 471 (Gnr 133, bnr 49) er overdratt fra Palmer Vikan til Ivar Vikan (27.06.2017)

Torvikvegen 74 (Gnr 53, bnr 14) er solgt for kr 420.000 fra Gurli Beathe Gulla til Magne Lesund og May Britt Melling (27.06.2017)



Røsslyngvegen 2 (Gnr 48, bnr 272) er solgt for kr 2.900.000 fra Hanne Haltli og Stian Bævre Brauten til Karina M Sporsheim Jelle og Ken Marius Pedersen (27.06.2017)



Brandsnesvegen 14 (Gnr 68, bnr 118) er solgt for kr 1.550.000 fra Jøran Rotlid til Kristoffer Holten (30.06.2017)



Hamnesvegen 1262 (Gnr 121, bnr 3) er overdratt fra Knut Aarnes til Ragna Witzø, Svein Aarnes, Kjell Aarnes og Marta Aarnes (03.07.2017)

Rindal

Rindalslina 167 (Gnr 71, bnr 33) er overdratt fra Anne Klakegg Farstad til Sigurd Klakegg (10.05.2017)



Gnr 40, bnr 29 er overdratt fra Gjertrud Løvli til Tor Gunnvald Løvli (15.05.2017)

Bjergvegen 72 (Gnr 67, bnr 46) er solgt for kr 1.220.000 fra John-Arne Tørset til Terje Andersen (13.06.2017)



Andel av Gnr 34, bnr 35 er overdratt for kr 650.000 fra Kari Tafjord til Lyder Møkkelgjerd (15.06.2017)



Gammelgata 89 (Gnr 11, bnr 6) er solgt for kr 7.827.000 fra Gerd Eva Slettvåg til Stine Helen S Løkås (19.06.2017)



Andel av Vålåskarsvegen 305 (Gnr 2, bnr 51) er overdratt fra Arvid Gåsvand til Astrid Gåsvand (22.06.2017)



Gnr 32, bnr 34 er overdratt fra Henry Fjelle til Karen Fjelle (28.06.2017)

Gnr 32, bnr 34 er solgt for kr 1.150.000 fra Karen Fjelle til Ingrun Gåsvatn Nyborg og Jørleiv Nyborg (28.06.2017)