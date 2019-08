Eide eide Eide

Ingressfoto: Trener Erling Fiske (bak) og målscorerne Mia Settemdal (f.v.), Hanne Dønnem, Julie Hagen Eide og Ine Fiske hadde grunn til å juble etter 6-0 over Eide og omegn (Foto: Surnadal IL Fotball).

Surnadal/Søya/Todalen har fortsatt god kontroll på toppen av 3. divisjonstabellen etter at de torsdag tok tre nye poeng. CFK/Dahle fikk låne tabelltoppen i et par dager etter at de slo Moldestudentenes IL 17-0 tirsdag, men da hadde kristiansunderne spilt tre kamper mer enn samarbeidslaget fra Surnadal.

Blåtrøyene slo hardt tilbake med 6-0 over Eide og omegn, og dermed har de tre poeng mer enn CFK/Dahle og to kamper mindre spilt.

Surnadal/Søya/Todalen tok kontroll over torsdagens kamp fra start, og både Else Vaseng Kvammen og kaptein Marte Nes hadde muligheter til å score i løpet av det første kvarteret.

Etter 21 minutters spill satt ballen til slutt i nettet, da Julie Hagen Eide satte inn et innlegg fra Vaseng Kvammen. Og 11 Eide-spillere skulle etter hvert få det veldig tøft mot Eide.

Hun var nemlig ikke ferdig med 1-0-målet, og satte like godt inn både 2-0 og 3-0. Indreløperens andre scoring for dagen kom da hun rundet keeper etter å ha jaget en lang ball, mens nummer tre og ekte hat-trick satt i det 37. minutt.

Dermed kunne Surnadal/Søya/Todalen gå til pause med klar ledelse.

Ved pause kom Fride Husby Haugen inn til sin debut på damelaget, og etter rundt halvspilt andreomgang kom også Johanne Kvendset Andersen og Hanne Dønnem sine første seniorkamper.

Og Dønnem takket like godt for tilliten ved å legge på til 4-0 etter 80 minutter, mens Mia Settemsdal økte til 5-0 bare minuttet senere. Ine Fiske scoret sitt tredje mål for sesongen etter 84 minutter, og hjemmelaget hadde, som resultatet også tilsier, full kontroll.

Julie Hagen Eide ble fortjent kåret til dagens Surnadal Sparebank SIL-dråk, etter tre scoringer og storspill. Eide, som fortsatt ikke har fylt 16 år, står nå bokført med fire scoringer denne sesongen - alle mot Eide.

Surnadal/Søya/Todalens neste kamp er hjemme mot Langfjorden/Træff 2 lørdag 7. september.

Tabellen kan du se ved å klikke her.



Kampfakta:

Surnadal/Søya/Todalen-Eide og omegn 6-0 (3-0)

Mål:

1-0 Julie Hagen Eide (21.)

2-0 Julie Hagen Eide (32.)

3-0 Julie Hagen Eide (37.)

4-0 Hanne Dønnem (80.)

5-0 Mia Settesmdal (81.)

6-0 Ine Fiske (84.)

Gult kort: Marte Nes, Surnadal/Søya/Todalen.

Surnadal/Søya/Todalen sitt lag fra høyre mot venstre (4-3-3):

Astrid Dammen Gjeldnes

Ida Ranes (Mia Settemsdal inn igjen 79.)

Andrea Eide Naustbakk (Fride Husby Haugen inn 46.)

Karen Grytskog Skralthaug

Gunn Mari Våbenø (Emilie Brøske Rønning inn 72.)

Marte Nes (Kaptein)

Ine Fiske (Johanne Kvendset Andersen inn 65.)

Julie Hagen Eide (Ine Fiske inn igjen 79.)

Else Vaseng Kvammen (Andrea Eide Naustbakk inn igjen 72.)

Alice Eide Naustbakk (Hanne Dønnem inn 72.)

Mia Settemsdal (Marte Strand inn 46.)



Både Surnadal IL, IL Søya og Todalen IL er medlem av Trollheimsporten.