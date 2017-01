Eesti Höövelliist OÜ kjøper Rindalslist

Rindalslist AS styrker sin posisjon i det norske markedet ved at Eesti Höövelliist OÜ kjøper alle aksjene i Rindalslist AS. Dette melder partene i en pressemelding torsdag.

Markedssjef Hege Gåsvand melder om stor tro på en positiv utvikling for selskapet og lokalsamfunnet. Partene kjenner hverandre svært godt gjennom et tett samarbeid i snart 10 år. Dette vil gjøre overgangen til nytt eierskap enkelt. Det skjer for tiden store markedsmessige endringer i bransjen med konsolideringer og økt konkurranse fra utenlandske leverandører. Jan Romundstad fortsetter som daglig leder av virksomheten og Hege Gåsvand vil fortsette som markedssjef. Det samme gjelder også for alle øvrige ansatte.

Eesti Höövelliist OÜ er en av de største produsentene av listverk i Nord Europa. Selskapet eies av Pomona-gruppen AB. Andrus Rooks, daglig leder i Eesti Höövelliist OÜ, forteller at driften vil fortsette som før med det høye servicenivå selskapet er kjent for å ha og at de tar sikte på fortsatt vekst og økt aktivitet for selskapet.

- Vi tror på en god fremtid sammen med folkene i Rindalslist AS, sier Rooks.

Eesti Höövelliist OÜ eier også EHL Prolist AB og Prolist Nordic AB som produserer og distribuerer listverk i Sverige.

På blidet ser vi Hege Gåsvand, Jan Romundstad og Andrus Rooks. Foto: Rindalslist.