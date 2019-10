Hei alle gamle og nye morgenfugler!

Fredag 4. oktober er det nok en gang tid for Early Birds i Rindal, med turgang, jogging eller svømming (for de som syns at sesongen ikke er over) fra badeplassen ved Igltjønna kl 06.30.

Etterpå er det tilbud om felles frokost i Rindalshuset til kr 50,-!