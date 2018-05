Early Birds i Rindal

Turstigruppa var på rekognosering i går og sier at det ikke er noe problem å gå på ski rundt Tjønna! Det er et område på 30-40 m uten snø på østsida, men med smørefrie ski på grasmark går det bra. Alternativt ta av skia akkurat der.

For de som har parkert skia for sesongen blir det en gåtur (eller en joggetur for de ekstra spreke) østover Grønliveien, - da snur vi alle mann etter 15 min og returnerer som vanlig til Rindal Simuseum der vi har muligheten til å kjøpe oss frokost for kr 50,-



Så møt opp kl 06.30 på fredag, med eller uten ski, - og bli med på en morgenfrisk start på dagen!