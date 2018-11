Dystre tall i tertialrapporten

Det ble en kort diskusjon rundt saka i kommunestyret.



Kathrine Mauset (H) sa at Høyre har brukt mye tid på dette, og ser med med bekymring på talla i tertialrapporten.

- Vi budsjetterer for optimistisk, så vi klarer ikke å holde oss til budsjettet. Flere av enhetene uttrykker resignasjon, de klarer ikke å drive innenfor rammene. Og det er jo et signal til oss, sa hun.



- Vi må ikke la panikken ta oss, sa Jonny Melkild (Ap) .

Han advarte mot å innføre mange kortsiktige tiltak som kanskje ikke hjelper på sikt. Han oppfordret til langsiktig planlegging av nedbemanning i kommunen.

- Dette er litt dystert, men vi må ikke miste motet, avsluttet han.



Bergsvein Brøske (Sp) påpekte at det er kommunestyret som har hovedansvaret for den situasjonen som kommunen nå står i. Selv om man ser at alle gjør så godt de kan, så klarer man likevel ikke å få de resultatene man ønsker.



Marit Granhus Langli (H) uttrykte bekymring for de ansatte. - Er økt trykk på de ansatte en årsak til at sykefraværet er på tur opp?

Hun etterlyste også mer fokus på boligpolitikken, med tanke på at folketallet i kommunen ikke øker som man skulle ønske.



Nils Petter Tonning (Frp) sa at budsjettdisiplinen må bli bedre, for man har sett budsjettsprekker i enhetene i år etter år. Han understreket også at budsjettene må være realistiske.



Rakel Polden (Ap) påpekte at ikke alle enhetene er like enkle å budsjettere for, og det kan være mange som er veldig flinke til å få mye ut av midlene men likevel ikke klarer å holde seg til budsjettrammene.



Formannskapets tilråding i saka ble enstemmig vedtatt.





