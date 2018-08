Dugnadsgjengen blir hedersgjester

Det er RBK og Trønderenergi som står bak konseptet "Trøndelag på kamp". Med dette ønsker de å skape engasjement i hele Trøndelag. Til kampen RBK-Haugesund søndag 2. september har de invitert Orkdal, Meldal, Agdenes, Snillfjord og Rindal. Idrettslagene i disse kommunene har fått invitasjon til å søke om å delta på unike kampdagsaktiviteter som bl.a. småtroll, draktbærere, ballhentere og å gå innmarsj.



Ordfører Ola T Heggem forteller at Rindal kommune har foreslått dugnadsgjengen, som har jobbet så aktivt i lysløypa og på andre anlegg for idrettslaget, som hedersgjester på kampen. Dugnadsgjengen blir hentet av Rosenborgbussen, med avgang fra Mørelinjenbygget i Rindal, søndag kl 1500. Johan Landsem og Helge Sæther koordinerer dette.

Det blir plass ledig i bussen. Så langt vet man ikke eksakt hvor mange plasser det blir, så her må det bli litt først til mølla. Interesserte kan melde seg til Ole Solvik, post@rindalil.no eller tlf 92256599.



I tillegg til dette tilbudet kan alle rindalinger bestille seg billett på gode plasser for kr 100,- ved å bruke denne linken.



- Dette er kjempegode tilbud som jeg håper RBK-patriotene og andre i Rindal benytter seg av. Jeg håper at våre klubbdrakter med "Tid til å leve" på ryggen vil sette sitt preg på Lerkendal førstkommende søndag, sier Ola T Heggem.



Les mer om Trøndelag på kamp på RBK sine nettsider. Mer informasjon om hele Orkladalen på kamp med RBK-Haugesund finner du her.