Dugnad på kyrkjegarden onsdag 24. april

Onsdag kveld 24. april kl. 18.00 inviterer Stangvik sokneråd til dugnad på kyrkjegarden.



Vi rettar opp skjeve gravstøtter og ryddar etter vinteren.

Gravstaden og gravminne er festaren sitt ansvar. No er ikkje alle i slik form at dei kan gjere dette sjølv. Difor sett vi opp ein dugnad om våren for å rette opp gravminner med meir.

Ta med hageredskap! Trillebår, spett og spade, rive osv.

Det blir kaffepause!

Det vil bli orientert om måledugnad av kyrkja under kaffeserveringa.

Foto: Stangvik sokneråd.