Du vil ikke tro hva som skjer under årets russerevy

Grenser er stikkordet som fungerer som en rød tråd gjennom årets russerevy. Årets russekull er de siste som ble født i forrige årtusen - altså på grensen til år 2000. De lever i en ungdomstid hvor grenser er viktig på mange ulike måter, og ikke minst er vi midt oppi diskusjoner om fylkesgrenser.

I første akt tar revyen for seg tema som opptar elevene i sin skolehverdag. Kantinekulturen, helsesøster, fraværsgrensa, råning på Skei og selvsagt lærerne på Surnadal vidaregåande skole. Årets versjon av den tradisjonelle lærersketsjen er snill, og det er faktisk pensjonerte lærere som Nils Egeness, Harald Myrås og Jon Moen som får mest oppmerksomhet. Det bør trekløveret se på som en ære.

Etter pausen beveger elevene seg ut fra skolehverdagen, og tar tak i temaer som kommunesammenslåing, Donald Trump, toppmøte om klimakrisen og flyktningekrisen. En fin stigning i revyen, som har spart det aller beste til andre akt.



Mali Trønsdal Bævre er virkelig god i rollen som rindalsordfører Ola T. Heggem

Med jevne mellomrom dukker det opp danseinnslag av ypperste klasse, og flere av elevene briljerer med flotte sangstemmer. Kristine Holte, Synne Solem og Thea Kvendset synger låten "Bang Bang" så bra at det blir kveldens musikalske høyepunkt. Flere jenter viser i ulike innslag at de synger fint, og det er generelt høy kvalitet på solistene blant jentene. Når det gjelder guttene spiller de mer på sjarm enn kvalitet når det kommer til sang. Tolv av guttene byr virkelig på seg selv når de fremfører "September" med fantastisk innlevelse. Men vakkert var det ikke.



Kristine Holte, Thea Kvendset og Synne Solem synger virkelig bra

Yoonsik Oh, Erlend Ulvestad, Ole Stensby, Vetle Kvande, Bengt Preben Svinvik og Ingebrigt Løfaldli sørger for en pangstart på andre akt når de danser som divaer. Et innslag som garantert kommer til å lage god stemning blant publikum, og får trimmet lattermusklene mer enn en middels god treningsøkt!

Flere av elevene viser frem sitt skuespillertalent under revyen, og vi tillater oss å nevne Mali Trønsdal Bævre, Ingebrigt Løfaldli, Inga Skogseth, Ivar Waag, Svanbjørg Sogge og Søgni Mogstad Strand spesielt. Virkelig godt levert!



Ola T. Heggem (Mali Trønsdal Bævre) Lilly Gunn Nyheim (Søgni Mogstad Strand), Karin Halle (Brit Ragnhild Bergheim) og Ola Rognskog (Bastian Mogstad)

Russerevyer vil alltid by på parodier av lokale helter, og det er det flere av gjennom revyen - mange svært gode! Vi får blant annet se Lilly Gunn Nyheim, Ola T. Heggem, Ola Rognskog, Henning Sommerro, Råg Ranes, Aslaug Gjengstø, Dordi Skuggevik, Gerd Ingrid Kvendset og Margrethe Svinvik (de to siste spilt av egne avkom!).

Instruktør Gerd Ingrid Kvendset skal ha ros for god regi. Her var det få "dødpunkt" og fin flyt. Fortjent ros får også scenearbeiderne som jobber effektivt, og bandet som består av Vetle Kvande, Bengt Preben Svinvik, Yoonsik Oh, Ivar Waag og Eirik Klinge. Revyen har også flere innslag av bilder og video, noe som hever inntrykket ytterligere.



Søgni Mogstad Strand (t.v) storspiller som Råg Ranes som for anledningen sitter i bygdeboknemnda

Så var det tittelen på denne saka da...En "Clickbait" av verste sort, og det er nok første og siste gang du får se dette på Trollheimsporten. Lurer du på hvorfor det står slik? Svaret på det får du ved å se revyen...

Surnadalsrussen 2018 kan klappe seg selv på skulderen for en godt gjennomført russerevy!



Kleivakvelden planlegges av Henning Sommerro (Ingebrigt Løfaldli), Gerd Ingrid Kvendset (Inga Skogseth) og Hedda Sæter som representerer ungdomsrådet

Revyen har premiere torsdag 8. mars, med påfølgende forestillinger fredag og lørdag.

