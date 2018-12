Drømmer om å bli skytterdronning

Skytterne har i høst vært gjennom fem innledende runder på sine respektive hjemmebaner, hvor de tre beste resultatene har ligget til grunn for kvalifisering til søndagens finaleskytingen på Angråmyra.

Finalen skulle vise seg å bli en stordag for arrangørklubben Surnadal skytterlag. Erling Waag vant klassen for eldre rekrutt, Marius Mikkelsen i rekrutt, Karen Snekvik i junior, Axel Skuggevik i klasse 2 og Hanne Waag i klasse 4.

Klasse 1 ble vunnet av Odd Tyrhaug fra Smøla skytterlag. Klassen for veteran 55 ble vunnet av Oddbjørn Bolme fra Rindal skytterlag (etter omskyting). Vegar Forbord Grendal fra Mostadmark skytterlag vant klasse 3, mens Eline Lillegård fra Hjelmen skytterlag vant klasse 5. Knut Stormo fra Kvernes skytterlag gikk til topps i klassen veteran 65, og Ole M. Silseth fra Eide og Naas skytterlag vant klasse veteran 73.

I tillegg deltok mange unge skyttere i nybegynnerklassene. Der var det ingen rangering, og alle ble premiert.

Jentene imponerte

Flere av jentene imponerte i finaleskytingen. Hanne Waag vant klasse 4 hvor hun konkurrerte mot sju mannlige skyttere. Karen Snekvik (17) fra Surnadal gikk helt til topps i Oslo Open forrige helg, og fortsatte den gode skytingen under søndagens finalerunde i Nordmør Open på Angråmyra. Med 349 poeng vant 17-åringen fra Surnadal juniorklassen. Ikke nok med det; lørdag gikk hun også helt til topps i Gauldal Open, noe som betyr tre stevneseiere på èn uke.

- Formen er der den skal være, ja. Det er stevner stort sett hver helg, og i tillegg trener jeg to ganger i uka. Det blir ikke så mye tid til annet enn skyting og skolearbeid, smiler Snekvik.

På nyåret går Karen fra å skyte i juniorklassen til å ble eldre junior. Det betyr at hun må skyte stående serier for første gang.

- Det blir nytt for meg, og jeg trenger nok litt tid på å trene meg opp til et godt nivå. Jeg skal trene mye på dette, og har tro på at jeg skal klare det godt, sier hun.



Karen Snekvik vant klasse junior

Eline Lillegård (21) fra Bøfjorden skjøt best av alle i klasse 5, og vant finalen med 348 poeng. Lillegård studerer psykologi i Trondheim, men klarer fint å kombinere studier og skyting på høyt nasjonalt nivå.

- Jeg har vært i god form i det siste, så det kjennes bra ut. Artig å vinne, smiler Lillegård som er hjemme på trening stort sett hver helg.

Eline er nå inne i en eksamensperiode som gjør at hun kan være mer hjemme, og dermed også trene mer. Forrige helg deltok hun i Oslo Open hvor hun endte på 9. plass.

- Målet mitt var å komme til finalen og bli blant de ti beste. Det klarte jeg slik akkurat. På sikt så er den store drømmen å bli skytterdronning og komme på kongelaget på Landsskytterstevnet. Det er noe mange drømmer om, og det er mange gode skyttere i landet vårt. Men jeg har oppriktig tro på at dette er noe jeg kan klare, og det er det jeg trener mot, sier Lillegård.



Eline Lillegård konsentrere seg på standplass

Surnadal skytterlag samarbeider med Gauldal skyttersamlag, som arrangerer Gauldal Open etter samme opplegg som Surnadal. Skytterne kan delta i begge konkurransene. Finalen i Gauldal Open gikk av stabelen lørdag, og skytterne fra Surnadal gjorde det også her meget godt. Karen Snekvik og Tonje Fuglås Kvendbø vant sine klasser, mens Erling Waag og Marius Mikkelsen skjøt til hver sin 2.plass. Trond Gullik Mikkelsen endte på 3.plass i sin klasse.

Se fullstendig resultatliste etter finaleskytingen på Angråmyra her