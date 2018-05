Drømmer du om å kjøpe bolig i Spania?

Ifølge takseringsbyrået Tinsa har spanske boligpriser i gjennomsnitt økt med 3,8 prosent fra i fjor. Salget av boliger fortsetter også å øke i årets første måneder, og Tinsa opplyser om at det ble solgt 41.480 boliger i februar i år, noe som tilsvarer en økning på over 16 prosent sammenliknet med samme måned i fjor. I januar var økningen på hele 23 prosent. Tall fra den spanske foreningen for taksering (Sociedad de Tasación) viser at gjennomsnittsprisen på boliger i Spania har økt med 4,3 prosent fra april i fjor til april i år.

Samtidig som sysselsettingen i Spania øker, noe som gir spanske familier med penger mellom hendene, er det også blitt enklere å få lån i spanske banker. Det er også rimeligere å finansiere enn det var før og renten er lav, og Anticipa baserer seg blant annet på dette når de spår at prisene skal øke med rundt 5 prosent i løpet av 2018.Gonzalo Bernardos, som er en av Spanias mest profilerte eiendomseksperter spår at boligmarkedet i Spania vil øke med rundt 30 % totalt i løpet av de neste tre årene. Også han legger tilgangen til billige euro-lån til grunn for sine prediksjoner.

Bernardos peker videre på at mye av prisveksten allerede har skjedd i de store byene, og at kjøpere bør se utenfor de store byene dersom de vil gjøre en god investering. Ciudad Quesada er et glimrende eksempel på en urbanisasjon hvor prisveksten fremdeles ikke har tatt av, og vi i Costa Blanca Bolig hjelper deg gjerne med å finne ditt nye hjem, feriehus eller investeringsobjekt. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat på heidi@costablancabolig.com eller +47 952 10 969.



