Drømmen er 200 okser og at jeg kan leve av dette

Tekst, foto og video: John J. Storholt

I 1994 tok Bodil Lomundal og Bjørn Klock over garden Østbø, som ligger tett inntil fylkesgrensa til Trøndelag. Buskapen økte, og behovet for flere fjøs og større areal meldte seg. Nå har de flere fjøs med okser, som han daglig steller med. I tillegg jobber han alene med å sette opp nytt tilleggsfjøs opp i Joli-grenda, ca. 2-3 kilometer hjemmefra.

Bjørn Klock er 50 år. Han er usikker på framtida, om noen av barna vil ta over.

Fjøset har en kostnadsramme på ca. 2,8 mil., og når han gjør det meste av jobben selv håper han at han skal klare innenfor budsjettet. Takstolene er nå på plass, og han skal begynne med takplatene med det første. Dette fikk han ha litt hjelp til, forteller han.

- Jeg er vant til å bygge fjøs fra tidligere, så dette skal nok gå greit.

Det blir et moderne fjøs med betongvegger, for oksene er store, tunge og brutale når kreftene settes inn. Det fikk han merke da slakteribilen kom for å hente noen okser for slakt, og den største på over 400 kg ikke ville bli med på lasset.

Det nye tilbygget er på 300 kvadrat, og her skal det bli plass til ca. 84 okser. Det blir 14 binger med 6 okser i hver avdeling, og 2 binger for syke dyr. Forsentralen skal ligge i den gamle avdelingen. Så dette blir et moderne fjøs, bygd etter dagen krav.

- Prisen på oksekjøtt er grei, så lenge det ikke blir overproduksjon, forteller Klock.

Bjørn Klock er opprinnelig fra Drogsetmoen i Meldal kommune. Han har jobbet innen bygg og anlegg, og nå drar han rundt som betongskjærer. Det er meste gamle fjøsgulv som må moderniseres. Han er ikke av den som skryter mest, men det er nesten en bragd å sette opp et slikt fjøs nesten uten hjelp. Særlig når han også er ute og jobber på andre plasser i tillegg. Men som han sier, dette er det samme som å gå på vanlig jobb, bare det at en jobber for seg sjøl.

Utfordringen nå har vært at snøen laver ned. Han håper på å få taket tett så fort som mulig. Dermed klatrer han opp stigen og forsvinner blant takstolene med hammer og målband.