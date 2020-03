Driftsingeniør IT/Bredbånd

Svorka er et energiselskap på Indre Nordmøre med egne datterselskaper for produksjon av kraft, installasjon og bredbånds- og TV-løsninger. Selskapets hovedkontor ligger i Surnadal på Nordmøre og har ca. 70 medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 200 millioner kroner. Gjennom bredden og kompleksiteten er Svorka en av de viktigste eksponentene for utvikling og verdiskapning på Indre Nordmøre.



Ledige stillinger: Driftsingeniør Bredbånd

På grunn av sterk vekst i kundemassen og fullt fokus på bredbåndsutbygging, ønsker Svorka å styrke laget med en dyktig driftsingeniør.



Om stillingen:

Stillingen er en del av vårt operative team på teknisk drift av nett og tjenester, og du vil blant annet jobbe med oppgaver innen fiber-, HFC- og radiolinjeteknologi. Vi søker primært etter driftsingeniør med høgskoleutdanning, men erfaring og egenskaper kan veie opp for formell utdanning. I Svorka vil du bli medlem av et godt fagmiljø med høye ambisjoner i et område med rask utvikling.



Arbeidsoppgaver/kvalifikasjoner:

* Nettverksdrift

* Allsidig IT-kompetanse

* Programmering, scripting og serverdrift

Kvalifikasjoner og egenskaper:

* Teknisk utdanning og/eller relevant erfaring vil være en forutsetning

* Erfaring innen drift/service av bredbåndsnett vil være en fordel

* Du må ha gode holdninger, med stå-på-vilje, godt humør og et sterkt eierskap til jobben

* Du må være kunde- og serviceorientert



Svorka satser på utvikling og har en klar strategi på investeringer som skal skape flyt i det moderne hjem. Vi tilbyr gode velferdsordninger som sikrer muligheten for å balansere jobb og privatliv.



For ytterligere informasjon, kontakt teknisk leder for bredbånd, Odd Harry Kvendbø, tlf. 913 98 869, eller daglig leder for bredbånd, Håkon Solvik, tlf. 926 01 677.



Kontorsted: Surnadal eventuelt Orkland

Søknad og CV sendes soknader@svorka.no innen 10.04.20.





Foto: Nathan Lediard