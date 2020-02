Dobbeltmøte

Etter vårt bidrag under flommen i høst fikk vi mange gode tilbakemeldinger, og håper derfor at mange møter opp for å se hva dette er og hva den enkelte kan bidra med.

Tema på møtet er «Vil du bidra til trygge lokalsamfunn?» Og vi er så heldig å ha fått med oss beredskapskontakt i Surnadal kommune og seniorrådgiver May Britt Buhaug fra Norske Kvinners Sanitetsforening.