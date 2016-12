Dobbeltbekkasin-leik i Rindal

På enkelte grasmyrer i bjørkebeltet foregår det fra slutten av mai og utover sommeren et merkelig spill. Dette spillet, som foregår i skumringen og om natta, utføres av dobbeltbekkasinen, en nokså uanselig, brunspraglet vadefugl. Under spillet gjør fuglene noen rare kroppsbevegelser, de gjør små hopp og de løper langs spesielle "stier" som dannes ute på myra. Det aller merkeligste er imidlertid lydene de gir fra seg. Disse lydene ligner ikke på noen andre fuglelyder, og bringer snarere tankene hen på den lyden du får hvis du stikker en pinne inn i eikene på et roterende sykkelhjul.

Dobbeltbekkasinen er en sjelden fugl i Møre og Romsdal. Den best kjente leiken vi kjenner til, finnes i Rindal. Denne leiken har vært kjent i mange tiår, og besøkes av et stort antall fugleinteresserte hvert år. I NRK-programmet "En naturlig helaften" som ble sendt 20. desember, ble det vist et klipp fra denne leiken.



Klikk på link til programmet og velg nr 34., "Dobbeltbekkasin", for å se klippet som er filmet i Rindal.



Tekst: Øystein Ålbu

Bildet over: Skjermdump fra NRK