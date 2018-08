Dobbelkamp på Syltøran

Det er jevnt i toppen av tabellen i I herrenes 4. divisjon. Sunndal er serieleder med sine 30 poeng etter at de vant hele 5 - 0 over Tomrefjord fredag kveld. Surnadal ligger på en foreløpig 5. plass med 25 poeng, etterfulgt av Åndalsnes med 24 poeng. Vinneren av lørdagens oppgjør mellom nettopp Surnadal og Åndalsnes vil klatre til 2. plass på tabellen.

Da lagene møttes på Øran stadion i Åndalsnes i slutten av april ble det sier 3 - 0 til Surnadal.

Svært viktig oppgjør i damenes 2. divisjon

Surnadal/Søya/Todalen har hatt en tøff debutsesong i 2. divisjon, og ligger nest sist på tabellen med 4 poeng etter 10 spilte kamper. Rett over streken på tabellen ligger lørdagens motstander, Nardo, med 5 poeng på 9 kamper. Da lagene møttes i andre serierunde ble det uavgjort 1 - 1. Lørdagens oppgjør på Syltøran stadion blir derfor en svært viktig kamp for begge lag. Skulle Surnadal/Søya/Todalen få tre poeng vil de skaffe seg et lite pusterom i nedrykksstriden. Vil kampen derimot ende med tap blir veien mot fornyet kontrakt i 2. divisjon betydelig vanskeligere.

Kampene spilles slik:

Surnadal/Søya/Todalen - Nardo kl 14

Surnadal - Åndalsnes kl 16.15