- De fleste av oss trenger noe positivt og oppmuntrende nå i denne situasjonen som vi alle er i. Livet føles nesten litt surrealistisk, sier Inga Dalsegg.



- Vi i Opplev Rindal velger derfor å IKKE avlyse filmpremieren vi skulle ha i Rindalshuset, da vi vet mange har gledet seg lenge til å se resultatet. I stedet er vi løsningsorienterte og satser på en DIREKTESENDT filmpremiere PÅ NETT der alle seerne der ute kan like, dele og kommentere i sanntid.



- Steven Turner i Kreativ Lobster har virkelig gjort en helt fantastisk jobb med dette prosjektet, han redigerer nå for harde livet slik at vi skal komme i mål i tide. Jeg har selv bidratt mye disse siste dagene med å skrive både norsk og engelsk tekst til alle filmene (fikk brått så god tid med alt av avlyste kunstutstillinger, messer, foredrag og atelierbesøk)



Vi anbefaler dermed alle å lage sin egen filmpremiere HJEMME;

Popp popcorn, lag din egen lille pizzabuffet, kjøp inn favoritt-godteriet, og koble gjerne opp mobilen eller datamaskina til tv-en så du/dere får se filmene på større skjerm!

Så skal vi ha alt klart til samme dato og klokkeslett som opprinnelig avtalt!



Følg gjerne med på Opplev Rindal på Facebook, vi håper å kunne holde dere oppdatert litt underveis! Det er også her filmene vil bli sendt direkte lørdag 28. mars kl 19.