Din Hud feirer jubileum

Bildet over: Oda Dyrnes Schei.

Din Hud har lokaler hos Surnadal trenings- og velværesenter, og drives av Oda Dyrnes Schei. Torsdag er det ett år siden salongen åpnet, og det ble selvsagt feiret med kake og gode tilbud. Oda Dyrnes Schei forteller at salongen har gått i pluss fra første dag og at kundemassen stadig øker, noe hun tror skyldes at ryktet har spredd seg og at folk har fått øynene opp for hennes virkningsfulle behandlinger. Schei har åpent tre dager i uken og nyter godt av sin sentrale plassering midt på Skei og kundestrømmen til treningssenteret. Hun tilbyr blant annet ansiktsbehandling, pensling, voksing, make-up, bryn- og vippebehandling. I tillegg selger hun hudpleieprodukter som kun hudpleiere og hudleger har lov til å selge. - Jeg får gode tilbakemeldinger på produktene, og de er akkurat så bra som jeg sier de er, lover Schei.

Produktene og behandlingene som Schei tilbyr er noe alle kan ha bruk for, både kvinner og menn. Hvis du er i tvil om hva du har behov for, kan du bestille en gratis hudanalyse.

- Listene fylles fort opp på denne tiden av året, så hvis du ønsker behandling før jul kan det være lurt å bestille time i god tid. Et gavekort eller hudpleieprodukter kan også være fine julegaver, sier Schei, som har ekstra gode tilbud i førjulstiden.

Oda Dyrnes Schei ønsker å takke alle som har støttet opp om salongen det siste året. - Det er dette jeg har lyst til å holde på med, så jeg er veldig takknemlig for alle som kommer innom, sier hun.

Her finner du Din Hud på Facebook.



Denne blidspente gjengen var innom Din Hud for å feire ettårsjubileumet sammen med Oda Dyrnes Schei torsdag.

