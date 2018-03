Bildet over: Tove Schei og Vigdis Trønsdal deltar fra Rindal kommune. Arkivfoto.



Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor.

Når vi skal sende ut informasjon til innbyggere i Rindal kommune, skal dette skje via digitale kanaler. Det er viktig at innbyggere kjenner til hvordan de kan motta informasjon, og derfor arrangerer vi dette digitale folkemøte der vi forteller om hvilke muligheter dere som innbyggere har for å ta i bruk digital postkasse.

Bruk av nettbank og eFaktura er også et område som tilbyr gode løsninger for innbyggerne. Rindal Sparebank forteller mer om dette på det digitale folkemøtet.

Rindal kommune har egen hjemmeside på www.rindal.kommune.no og her tilbys bruk av digitale skjemaer når du søker barnehageplass, jobb, scooterløyve mm.

Derfor ønsker vi deg velkommen til Digitalt Folkemøte onsdag 14. mars kl. 18.00.

Gratis inngang.

Fra Rindal kommune deltar Vigdis Trønsdal og Tove Schei, og fra Rindal Sparebank deltar Kristin Langli og Anne Norli.

Velkommen!