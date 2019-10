Digitale politikere i Rindal

Digitale saksdokumenter, skjema og flåtestyring

Gjennom iPaden får politikerne blant annen tilgang til den nye Office365-plattformen, forklarer Tove Schei, som er IKT-ansvarlig i Rindal kommune.

- Rindal er den av kommunene i IKT Orkide som har kommet lengst med disse digitale løsningene, sier hun.

Politikerne får tilgang til alle saksdokumenter digitalt. De skal nå også søke om møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste m.v digitalt. I tillegg er det en løsning for samarbeid installert på iPadene. Nå skal det ikke være behov for å bruke papir i det hele tatt i arbeidet som politiker, i alle fall i teorien.

I tillegg er det lagt inn et moderne verktøy for flåtestyring, forklarer Schei. Det innebærer at nye programmer automatisk kan legges inn på politikernes iPader, uten at brukeren selv trenger å gjøre noe.

- Det er viktig at politikerne er digitale, for nå er det jo så mye som blir digitalisert. Ting skjer i rekordfart på dette området, så det er bare å henge med, sier Tove Schei.

Datarommet på kommunehuset er i ferd med å bli tømt. Informasjonen lagres "i skya". Kommunen skal ha fokus på effektivisering av arbeidsprosessene. Server- og lagringsløsninger kan andre ta seg av.



Fokus på fellesløsninger

Tove Schei forklarer at det er mye fokus på fellesløsninger for kommunene. Det er viktig at hver enkelt kommune kan benytte seg av løsninger som allerede finnes, og slipper å finne opp kruttet på nytt.

- Skole og barnehage har kommet veldig langt på dette området, men det er selvsagt mer å hente. Nå er det også mye som skjer innenfor helse og omsorg, blant annet med Helseplattformen i Midt-Norge, sier hun.



Blandet mottagelse

Politkerne i Rindal har hatt iPader før. Det nye nå er at de når får enda flere programmer.

- Vi har et mål om å være så digitale som mulig. Og vi skal bli venn med iPaden, sier ordfører Vibeke Langli entusiastisk.

Varaordfører Magnar Dalsegg er litt mer skeptisk, for alt fungerer ikke alltid helt som det skal. Når venter politikerne på den nye møteportalen. Kommunen har byttet system, så den gamle møteportalen er fjernet før den nye er på plass. Og ingen vet helt når den nye kommer.

- Jeg er positiv, men litt fortvilet, sier han.



Tove Schei og Vibeke Langli forklarer en småskeptisk Magnar Dalsegg hvordan programmene på iPaden fungerer.



Bortsett fram den manglende møteportalen fungerer det meste greit på iPad, synes Magnar Dalsegg. Han ser det slik at digitaliseringen medfører betydelig mindre arbeid for administrasjonen, men kanskje litt mer arbeid for den enkelte politiker, som må sette seg inn i flere nye systemer.

- Vi savner den gamle møteportalen og gleder oss til den kommer på plass, sier Vibeke Langli.

- Og ellers tror jeg at vi kan være enige om at digitaliseringen har flere fordeler enn ulemper.



Dette blir bra!

Martin Rise er ny i kommunestyret. Han er ikke vant med å bruke iPad for før, men er selvsagt vant med både PC og telefon, så dette skal gå veldig greit, mener han.

- Alt ligger jo der. Man kan søke opp det man trenger og slipper å bla fram og tilbake i papirer og lete. Så dette tror jeg blir bra!



Kommunestyrerepresentantene Svein Halsetrønning, Martin Rise, Vibeke Langli, Ola T Heggem og Kirsti Barbo Landsem synes alle at det går rimelig greit med digitaliseringen i kommunen.



Ola T Heggem forteller at han har tre ulike nettbrett som han bruker i ulike verv har har, blant annet på fylkestinget. Alle disse har forskjellige systemer og programmer, så det blir mye å sette seg inn i, men han er innstilt på at det skal gå greit.



Stadig noe nytt å lære

Lokalpolitikerne i Rindal var samlet til folkevalgtopplæring mandag og tirsdag denne uka. Kirsti Welander fra KS hadde ansvaret for opplæringen, både i Rindal og i flere andre kommuner. Welander var ordfører i Oppdal i den forrige kommunestyreperioden.

Opplæringen er relevant både for de nye kommunestyremedlemmene og de som har vært med ei stund. Det er stadig forandringer og nye ting som de må lære.



Kirsti Welander