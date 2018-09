Digital festival i Rindal

BIldet over: Karin Bjørnstad, Ragnhild Bolme og Sigrid Nerbu fikk god datahjelp av 8. klassingene Magnus Børset Sørebø, Erik Solem og Karmen Bolmøyen Lorgen.



SeniorSurf-dagen med nytt navn

Digital Festival arrangeres hver høst i regi av SeniorNett Norge. Arrangementet het tidligere SeniorSurf-dagen. På denne dagen kan seniorer i de fleste kommuner få prøve Internett, gratis og med veiledning. Bibliotek, seniorsentre, frivillighetssentraler og Seniornett-klubber stiller opp med datamaskiner og sørger for veiledere. Banker, skoler og frivillige organisasjoner er også med og bidrar til at seniorer får prøve seg.



Dataklubben møtes hver uke

Dataklubben i Rindal er en del av Rindal Frivilligsentral, og medlem av Seniornett Norge. De arrangerer dataklubb på Frivilligsentralen hver mandag, og organiserte også årets Digitale Festival i Rindalshuset. Årets tema var "Digital kunnskap for alle", og arrangementet var da også åpent for alle, med servering av kaffe og kake.



E-bok og andre digitale tjenester

Bibilioteksjef Bodil Arnestad kunne blant annet vise fram hvordan man laster ned bøker elektronisk for å lese på mobil, PC, eller kanskje aller helst nettbrett (e-bok). Bruken av e-bok er stadig økende, forteller hun. Noen ganger er det lange ventelister på nye bøker på biblioteket, men med e-bok slipper man å vente på tur. Dessuten kan det være praktisk å alltid ha tilgang til den boka man leser, selv om de fleste sikkert fortsatt foretrekker papirutgaven.

Vigdis Trønsdal fra Rindal kommune var til stede for å svare på spørsmål om kommunens digitale løsninger.



Lett å lære

I tillegg var flere elever fra 8. trinn ved Rindal ungdomsskole med for å hjelp seniorene med det de hadde lyst til å lære. Elevene hadde meldt seg frivillig til å hjelpe til, og det tok for eksempel bare to minutter å lære bort hvordan man lagrer bilder fra Facebook eller Messenger, og hvordan man kan dele bilder videre.



Mange forskjellige tema

Anni Karlstrøm i Rindal Frivilligsentral og Ole Trygve Foseide, som er ansvarlig for dataklubben, forteller at de har hatt mange forskjellige tema i Dataklubben. Det kommer an på hva deltakerne har lyst til å lære. Det kan være bruk av Trollheimsporten og forskjellige aviser på nett, og ikke minst all slags bruk av sosiale media, som man ser andre holde på med. Det kan også være søk, lagring og redigering av bilder, gjerne også gamle bilder. De har også vært innom diverse praktisk løsninger som nettbank/mobilbank, bestilling av legetime eller ny resept og søknad om dekning av reiseutgifter fra Pasientreiser.

Dataklubben i Rindal er et lavterskeltilbud til alle som trenger litt hjelp med digitale tjenester, og dette tvinger seg jo etter hvert fram for mange. Dersom man har behov for hjelp er det bare å ta kontakt med Rindal Frivilligsentral.