Dig In - kurs for ungdom som bor alene

Surnadal Sanitetsforening arrangerte i tirsdag kveld den første av 3 kvelder med kursopplegget Dig In. Opplegget er et samarbeid med Ungdomsrådet i Surnadal. Hovedmålet med Dig In er å lære borteboende ungdommer og ungdommer med planer om hybelliv, enkle grep for å lage og spise næringsrike måltider med glede uten å sprekke budsjettet!