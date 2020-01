Didrik Storflod i Bøfjorden

Bildet over: Den høge vasstanden i Ilabukta har sett rekordmerke oppe på Geilnaust-døra.



- Av den karakteristiske Kobben ved Tuva-stranda til høgre var ikkje snurten å sjå! (Hjelmen i bakgrunnen)

- Han breidde seg ut så både skjera i Bøsundet og alle Kobb-skjera attmed Tuvån dukka und' sjyen, fortel Bernt. Dette er kjente plassar der ute, og vanlegvis godt synlege.

Bilda han tok er rett etter at han Didrik hadde reist (på "falland sjy"), så sjøen stod altså høgare like før. Det kan ein sjå på naustdøra (øverste bildet).



Berre ein gong før kan Bernt hugse at sjøen gjekk over naustgolvet. Og onsdagens nivå ser ein på treverket.

- Likevel gjekk vatnet godt over golvet inne i Geil-naustet; noko eg kan hugse berre ein gong før i mitt liv, seier Bernt G. Bøe, som er 72 år. - Det var truleg ein gong på 50-talet.

- Godt at det ikkje var storm samtidig ... legg han til.



Normalt ruver skjergarden høgt her i Bøsundet – mellom anna som tilhaldsstad for flokkar av skarv. Men i dag vart fuglane heimlause. Her er sjøen på veg ned att, men vi ser enno berre antydning til høgaste skjeret litt til høgre på det mørke midtfeltet.



Øraskjeret nede til venstre er normalt landsfast, og aldri omflødd som denne dagen.



Godt at jollen var fortøygd! Og at Saga er tufta på fjell ...

Foto og bildetekster: Bernt G. Bøe