Dette rådyret lå i veggrøfta med brukket rygg i flere døgn

Da Torgrim Furuhaug i fallviltgruppa ble varslet om det skadde dyret dyret kom han straks til stedet og avlivet det. Bildet av rådyret ble tatt mens dyret fortsatt levde, etter at fallviltgruppa ble varslet.

Søndag kveld har Furuhaug undersøkt det døde dyret. Han forteller at det var helt uttørket, og anslår at det har ligget i veggrøfta i 4-5 døgn. Mengden av avføring der dyret lå, og tydelige spor etter at det har kavet med frambeina for å prøve å komme seg opp, tyder på det samme. Det var mye vegetasjon i vegkanten, og det er grunnen til at forbipasserende ikke har sett noe tidligere. Turgåerne som oppdaget dyret sa at det var vanskelig å se, slik at det nesten var tilfeldig at de oppdaget dyret.

Torgrim Furuhaug sier at det heldigvis er sjelden at fallviltgruppa kommer borti såpass groteske tilfeller. Han minner om at den som kjører på et dyr ALLTID SKAL VARSLE POLITIET på telefonnummer 02800. Det er straffbart å etterlate et levende dyr i hjelpeløs tilstand.



I veggrøfta til høyre i bildet lå det skadde rådyret i flere døgn.