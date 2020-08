Det mystiske dyret nedenfor Grytbakkan

Aud Melgård har sendt oss bilde og film av et dyr hun observerte nedenfor Grytbakkan 31. juli. Melgård skriver: "Ved nærmere ettersyn ser man tydelig at det ikke er et hjortedyr. Det har kraftig kropp, avrundet litt lut rygg, lang hals og middels lange bein og mørk manke og hale, ut fra det som ses på filmen. Dyret oppførte seg som en hund, som snuste ned i bakken."