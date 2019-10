Den store rognebærfesten

Bak huset står en rogn, tung av røde bær. Så langt har den fått stå i fred.

Men plutselig, som ved et trylleslag – de to-tre siste dagene har treet vært fullt av trost og andre fugler som mesker seg med røde bær!

”Høyt henger de, og sure er de”, trøstet reven i eventyret seg selv med da han måtte innse at han ikke nådde opp til fristelsene. Og sure er de – helt til de har fått en frostnatt eller to på seg. Da kommer sødmen i de før så gallsure bærene fram, og blir uimotståelige og næringsrike godsaker for fuglene våre.

Vel bekomme, kjære fugler, et og nyt!



Skal tro om dette er en ung svarttrost eller en svarttrosthunn?



Hvilken trostefugl er dette?

Tekst og foto: Johan Helgetun